İstekli olursak o kupayı alırız

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan ve ameliyat masasına yatan Edin Visca, eski sağlığına kavuştu. Trabzonspor'un Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boşnak yıldız,dedi. Dünya Kupası arasının ardından Fenerbahçe ile oynayacakları maç içindiyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarımızla beraber herkesi yenebiliriz.Sonunda da kupa kaldıracağız, kutlamalar yapacağız inşallah. Herkes transfer yapıyor iyi oluyor ama biz çok güçlüyüz, en büyük şampiyonluk adayı biziz."Türkiye kariyerine 2011 yılında o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye bugünkü adıyla Başakşehir'de başlayan Edin Visca, "Türk vatandaşlığı alacağım.Burası ikinci vatanım. 12 sene içinde Türkiye'de çok şeyler kazandım" dedi.Hatayspor maçında düşerken kırık olduğunu hissettiğini anlatan Visca, "Doktora hemen 'Kaç ay sürer' dedim. İdmanları, maçları kaçırmayı hiç sevmem. Doktor '4 aya dönersin' dedi. Ben de '3 aya dönerim' dedim. 3.5 ay sonra hazır oldum" şeklinde konuştu.