İstifa yok gözler raporda

Trabzonspor'da 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara ağır eleştiriler geldi. Yaşanacak gelişmeleri taraftarlar merak ederken,Avcı'nın, yönetim kuruluna sunmak için geniş kapsamlı bir rapor hazırladığı öğrenildi.59 yaşındaki hocanın istifa etmeyi düşünmediği bildirilirken, kendisine destek gelmesi durumunda kadro dışılar da dahil olmak üzere ara transfer döneminde takımın yeniden yapılanması yönünde bir karar alınacağını yönetime sunacağı belirtildi. Yönetim kurulu da kendilerine gelecek rapor doğrultusunda bir karar verecek.Bordo-mavili idarecilerin çok büyük bir bölümü, Avcı ile yola devam etme düşüncesinde. Bugünkü zirveden çıkacak sonuca göre yol haritası belirlenecek ve hamleler yapılacak.Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek verdi. Doğan, "Geldiğin günden bugüne en güzel hikayeleri yazdık. Tarifsiz duygular yaşadık. Şüphemiz yok, bundan sonra da yeniden yazacağız. Bazen dalgalı dönem yaşayabiliriz. Önemli olan buradan sağlıklı şekilde çıkabilmektir. Hafızamız var, becerimiz var, gücümüz var! Yola devam hocam" ifadelerini kullandı.