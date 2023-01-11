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Giriş Tarihi: 11.1.2023

İstifa yok gözler raporda

YUNUS EMRE SEL
İstifa yok gözler raporda

Bordo-mavili idarecilerin büyük bölümü, tecrübeli hocayla devam etme düşüncesinde. Avcı, kadro dışı kararlarının da olduğu detaylı raporu sunacak ve buna göre yol haritası çizilecek

Trabzonspor'da 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara ağır eleştiriler geldi. Yaşanacak gelişmeleri taraftarlar merak ederken, Avcı dün antrenman öncesi ekibiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda tecrübeli hoca, süreçten yaşadığı üzüntüyü paylaştı. Avcı'nın, yönetim kuruluna sunmak için geniş kapsamlı bir rapor hazırladığı öğrenildi.

YENİDEN YAPILANMA PLANI
59 yaşındaki hocanın istifa etmeyi düşünmediği bildirilirken, kendisine destek gelmesi durumunda kadro dışılar da dahil olmak üzere ara transfer döneminde takımın yeniden yapılanması yönünde bir karar alınacağını yönetime sunacağı belirtildi. Yönetim kurulu da kendilerine gelecek rapor doğrultusunda bir karar verecek. Abdullah Avcı bugün saat 10.00'da İstanbul'a giderek Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bordo-mavili idarecilerin çok büyük bir bölümü, Avcı ile yola devam etme düşüncesinde. Bugünkü zirveden çıkacak sonuca göre yol haritası belirlenecek ve hamleler yapılacak.

ASBAŞKAN DOĞAN'DAN AVCI'YA TAM DESTEK
Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek verdi. Doğan, "Geldiğin günden bugüne en güzel hikayeleri yazdık. Tarifsiz duygular yaşadık. Şüphemiz yok, bundan sonra da yeniden yazacağız. Bazen dalgalı dönem yaşayabiliriz. Önemli olan buradan sağlıklı şekilde çıkabilmektir. Hafızamız var, becerimiz var, gücümüz var! Yola devam hocam" ifadelerini kullandı.

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İstifa yok gözler raporda
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