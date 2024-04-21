İtinayla destan yazılır

ENİS KAFAYI ÇALIŞTIRDI
24. dakikada
kafayla ağları sarsan Trabzonspor'un santrforu Enis Destan, 5 maç sonra golle buluştu. Bu sezon ligde 6'ncı kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki genç forvet, 5 tanesini kafayla kaydetti. Kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol hem asist yapan Enis, "Kafa topları en önemli özelliklerimden biri. Buna özel olarak çalışıyorum. Hafif bir sakatlık yaşadığım için oyundan çıktım ama ciddi olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.
PEPE'DEN SEVGİLERLE
Bu sezon ligde 5'inci golünü filelere yollayan Pepe, geçen sezon Fransa Ligue 1'de attığı gol sayısına yaklaştı. Kiralık oynadığı Nice'te ağları 6 kez bulan Fildişili yıldız, 1 gol daha atması durumunda geçtiğimiz dönemi egale edecek.
BERAT ÖZDEMİR'DEN SEZONUN REKORU
KAYSERISPOR karşısında 18 ikili mücadele kazanan
Trabzonspor orta sahasının
başarılı ismi Berat Özdemir, bu sezon bir
Süper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşan
oyuncu oldu. Ayrıca 64 kez topla buluşan
tecrübeli futbolcu, 6 kere top kaptı, 3
pas arası yaptı ve 3 kez de top uzaklaştırdı
DRAGUS'UN MENAJERI TÜRKİYE'YE GELDİ
Trabzonspor'un
bir süredir renklerine bağlamaya çalıştığı forvet oyuncusu Denis Dragus'un transferinde kulübü Standard Liege'yi ikna için temaslar devam ediyor. Kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki golcü, gelmeye hazır olduğunu bildirmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Rumen oyuncunun yabancı menajeri Enrico Sposato, İstanbul'a geldi. Menajerin burada kulüp yetkilileri ile transfere son şeklini vermesi bekleniyor.