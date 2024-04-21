İtinayla destan yazılır

24. dakikadakafayla ağları sarsan Trabzonspor'un santrforu Enis Destan, 5 maç sonra golle buluştu. Bu sezon ligde 6'ncı kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki genç forvet, 5 tanesini kafayla kaydetti. Kariyerinde ilk kez bir maçta hem gol hem asist yapan Enis, "Kafa topları en önemli özelliklerimden biri. Buna özel olarak çalışıyorum. Hafif bir sakatlık yaşadığım için oyundan çıktım ama ciddi olduğunu sanmıyorum" diye konuştu.Bu sezon ligde 5'inci golünü filelere yollayan Pepe, geçen sezon Fransa Ligue 1'de attığı gol sayısına yaklaştı. Kiralık oynadığı Nice'te ağları 6 kez bulan Fildişili yıldız, 1 gol daha atması durumunda geçtiğimiz dönemi egale edecek.KAYSERISPOR karşısındaTrabzonspor orta sahasınınbaşarılı ismi Berat Özdemir, bu sezon birSüper Lig maçında en yüksek sayıya ulaşanoyuncu oldu. Ayrıca 64 kez topla buluşantecrübeli futbolcu, 6 kere top kaptı, 3pas arası yaptı ve 3 kez de top uzaklaştırdıbir süredir renklerine bağlamaya çalıştığı forvet oyuncusu Denis Dragus'un transferinde kulübü Standard Liege'yi ikna için temaslar devam ediyor. Kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki golcü, gelmeye hazır olduğunu bildirmişti. Yapılan görüşmelerin ardından Rumen oyuncunun yabancı menajeri Enrico Sposato, İstanbul'a geldi.