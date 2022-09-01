Trabzonspor'la 49 maça çıkan, 20 gol, 6 asistlik performansıyla Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan Cornelius dün şehirden ayrıldı. Futbola başladığı ve bir çok kupa kaldırdığı Kopenhag kulübünün gönderdiği özel uçakla Danimarka'ya uçan 29 yaşındaki santrfor, bordomavili takıma 6 milyon Euro bonservis kazandırdı. Trabzonspor, geçen sezon başında 4 yıllık imza attırarak kadrosuna kattığı Cornelius için bir veda mesajı yayınlarken, "Yollarımız ayrılsa da kalbimizdeki sevgi hep baki kalacak... Birlikte unutulmaz başarılara imza attık. Kulübümüze verdiğin tüm emekler için teşekkürler, yolun açık olsun Cornelius!" ifadelerini kullandı.