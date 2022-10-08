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Giriş Tarihi: 8.10.2022

Kale düştü!

Kale düştü!

Son 6 resmi maçta kalesini kapatamayan Trabzonspor, 14 karşılaşmada tam 20 gol yedi. Fırtına, geçen sezon ligde 38 müsabakada 36 gol görerek mutlu sona ulaşmıştı

Trabzonspor bu sezon kalesini gole kapatmakta ciddi sorun yaşıyor. Şampiyonluğa ulaştığı geçtiğimiz sezon boyunca ligde toplamda 38 maçta sadece 36 gol yiyen bordo-mavililer, bu sezon ise şu ana kadar oynadığı farklı kulvarlardaki toplam 14 resmi maçta 20 golü kalesinde gördü. Kazanılan tarihi şampiyonlukta takım savunması çok büyük pay sahibi olurken, daha büyük hedeflerle girilen bu sezon ise savunmadaki sıkıntılar dikkat çekiyor.

AVRUPA LİGİ'NDE HER MAÇ GOL YEDİ
Oynadığı son 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, Monaco maçında 3 gol birden gördü. Fırtına, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada da ağlarını kapatamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sağ bek Larsen ve sol bek Eren Elmalı'yı alternatifleri olmadığı için tüm karşılaşmalarda görevlendirdi. Bordo-mavili takımda stoperde ise Bartra formasını koruyan isim olurken, Vitor Hugo ile Denswil değişerek oynuyor.

SAKATLIĞINI HİÇE SAYDI!
Ayağındaki şiddetli ağrı ve kanamaya rağmen Monaco maçına 11'de başlamak isteyen Bakasetas, teknik heyeti ikna edemedi
Yunanistan Milli Takımı'ndan sakat dönen Anastasios Bakasetas, ligdeki Kayserispor maçından sonra Avrupa Ligi'nde Monaco deplasmanında da 11'de oynamak istedi ancak izin çıkmadı... Ligdeki son üç maçta birer gol atıp, bir de asist yapan yıldız futbolcu, Avrupa'da da 2 asistinin ardından Monaco'da golle tanıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncusunun milli takımda sakatlandığını hatırlatıp, "Ayağında ciddi bir kanama var ve bu halde son milli maçına çıkmasını da beklemiyordum ama 70 dakika oynadı. Ardından Kayseri'de belirli bir süre forma verecektik fakat oyun öyle bir gelişti ki 90 dakika sahada kaldı ve kanaması da arttı. Monaco maçında da oynamak istedi ama riske atmadık ve yedek beklettik" dedi.

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