Kale düştü!

Son 6 resmi maçta kalesini kapatamayan Trabzonspor, 14 karşılaşmada tam 20 gol yedi. Fırtına, geçen sezon ligde 38 müsabakada 36 gol görerek mutlu sona ulaşmıştı
Trabzonspor bu sezon kalesini gole kapatmakta ciddi sorun yaşıyor. Şampiyonluğa ulaştığı geçtiğimiz sezon boyunca ligde toplamda 38 maçta sadece 36 gol yiyen bordo-mavililer, bu sezon iseşu ana kadar oynadığı farklı kulvarlardakitoplam 14 resmi maçta 20 golükalesinde gördü. Kazanılan tarihi şampiyonlukta takım savunması çok büyük pay sahibi olurken, daha büyük hedeflerle girilen bu sezon ise savunmadaki sıkıntılar dikkat çekiyor.
AVRUPA LİGİ'NDE HER MAÇ GOL YEDİ
Oynadığı son 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, Monaco maçında 3 gol birden gördü. Fırtına, Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmadada ağlarını kapatamadı. Teknik direktörAbdullah Avcı, sağ bek Larsen ve sol bek Eren Elmalı'yıalternatifleri olmadığıiçin tüm karşılaşmalardagörevlendirdi. Bordo-mavili takımda stoperde ise Bartra formasını koruyan isim olurken, Vitor Hugo ile Denswil değişerek oynuyor.
SAKATLIĞINI HİÇE SAYDI!
Ayağındaki şiddetli ağrı ve kanamaya rağmen Monaco maçına 11'de başlamak isteyen Bakasetas, teknikheyeti ikna edemedi Yunanistan Milli Takımı'ndan sakat dönen Anastasios Bakasetas, ligdeki Kayserispor maçından sonra Avrupa Ligi'nde Monaco deplasmanında da 11'de oynamak istedi ancak izin çıkmadı... Ligdeki son üç maçta birer gol atıp, bir de asist yapan yıldız futbolcu, Avrupa'da da 2 asistinin ardından Monaco'da golle tanıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncusunun milli takımda sakatlandığını hatırlatıp, "Ayağında ciddi bir kanamavar ve bu halde son milli maçınaçıkmasını da beklemiyordum ama 70dakika oynadı. Ardından Kayseri'debelirli bir süre forma verecektikfakat oyun öyle bir gelişti ki 90dakika sahada kaldı ve kanamasıda arttı. Monaco maçında da oynamakistedi ama riske atmadık veyedek beklettik" dedi.