Kale düştü!

Trabzonspor bu sezon kalesini gole kapatmakta ciddi sorun yaşıyor. Şampiyonluğa ulaştığı geçtiğimiz sezon boyunca ligde toplamda 38 maçta sadece 36 gol yiyen bordo-mavililer,Kazanılan tarihi şampiyonlukta takım savunması çok büyük pay sahibi olurken, daha büyük hedeflerle girilen bu sezon ise savunmadaki sıkıntılar dikkat çekiyor.Oynadığı son 6 resmi maçta da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, Monaco maçında 3 gol birden gördü.Bordo-mavili takımda stoperde ise Bartra formasını koruyan isim olurken, Vitor Hugo ile Denswil değişerek oynuyor.Ayağındaki şiddetli ağrı ve kanamaya rağmen Monaco maçına 11'de başlamak isteyenMilli Takımı'ndan sakat dönen Anastasios Bakasetas, ligdeki Kayserispor maçından sonra Avrupa Ligi'nde Monaco deplasmanında da 11'de oynamak istedi ancak izin çıkmadı... Ligdeki son üç maçta birer gol atıp, bir de asist yapan yıldız futbolcu, Avrupa'da da 2 asistinin ardından Monaco'da golle tanıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncusunun milli takımda sakatlandığını hatırlatıp,dedi.