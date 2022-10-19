Kalesi hastalandı!

igde ilk 9 içerisindeki takımlar arasında Trabzonspor, en kötü averaja sahip ekip durumunda. Kalesini gole kapatmakta ciddi sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, geride kalan 10 hafta içerisinde attığı 15 gole karşın kalesinde 13 gol gördü ve artı 2 averaj yapabildi. Bu 9 takım arasındaSon 5 karşılaşmada sadece bir kez gol yemeyen Trabzonspor,Trabzonspor ayrıca son 5 mücadelenin 3'ünde iki veya daha fazla gol yedi.Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco maçında dinlendirdiği Larsen'i, Beşiktaş ile oynanan maçta ilk 11'de görevlendirmişti. Ancak performansı beklenenden uzak kalınca cumartesi günü oynanacakMonaco maçında bu bölgede 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, başarılı bir perfomans ortaya koymuştu., form tuttukça takımını da sırtlamaya devam ediyor. Ligde ilk 4 maçta gol atamayan Mısırlı, son 6 maçında ise 3 gollük katkı sağladı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş maçını da boş geçmemişti. Karadeniz ekibi, Trezeguet'nin lig ve Avrupa'da gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi.