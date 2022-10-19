Kalesi hastalandı!

2021-22’de ilk 10 haftada 9 gol yiyen Trabzonspor, bu sezon ise aynı maç sayısında filelerinde 13 gol gördü
Ligde ilk 9 içerisindeki takımlar arasında Trabzonspor, en kötü averaja sahip ekip durumunda. Kalesini gole kapatmakta ciddi sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, geride kalan 10 hafta içerisinde attığı 15 gole karşın kalesinde 13 gol gördü ve artı 2 averaj yapabildi. Bu 9 takım arasında en kötü averaja sahip takım olmasınınyanı sıra kalesinde gördüğü 13 topla en fazlagol yiyen takım da olan Karadeniz ekibini Beşiktaş veGaziantep FK yedikleri 12 golle takip etti. Son 5 karşılaşmada sadece bir kez gol yemeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 9 gol atarken,kalesinde ise 8 gol gördü. Trabzonspor ayrıca son 5 mücadelenin 3'ünde iki veya daha fazla gol yedi.
HÜSEYİN 11'E GÖZ KIRPIYOR Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco maçında dinlendirdiği Larsen'i, Beşiktaş ile oynanan maçta ilk 11'de görevlendirmişti. Ancak performansı beklenenden uzak kalınca cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçındasağ bekte HüseyinTürkmen'e formayıvermesinin güçlü ihtimalolduğu öğrenildi. Monaco maçında bu bölgede 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, başarılı bir perfomans ortaya koymuştu.
TREZEGUET ATARSA FIRTINA KAYBETMİYOR Trezeguet, form tuttukça takımını da sırtlamaya devam ediyor. Ligde ilk 4 maçta gol atamayan Mısırlı, son 6 maçında ise 3 gollük katkı sağladı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş maçını da boş geçmemişti. Karadeniz ekibi, Trezeguet'nin lig ve Avrupa'da gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi.