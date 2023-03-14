‘Kalite tesadüf değil’

Adana Demirspor ile oynadığı maçta aldığı galibiyet yerel medyada da geniş yankı uyandırdı. İşte başlıklar:"Akyazı'da fırtına koptu" Karadeniz: "Böyle fırtınaya 41 kere maşallah""Viscapirin, her derde deva""Yıldızlar fark yarattı""Kalite asla tesadüf değildir"Bordo-mavililer bu sezon Süper Lig'de aldığı 41 puanın 30'unu iç sahadan çıkardı. Karadeniz ekibi evindeG.Saray'ın ardından iç sahanın en iyi ikinci takımı durumunda. Fırtına ayrıca bu maçlarda kalesinde sadece 7 gol gördü.