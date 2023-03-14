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Giriş Tarihi: 14.3.2023

‘Kalite tesadüf değil’

‘Kalite tesadüf değil’
Trabzonspor'un Adana Demirspor ile oynadığı maçta aldığı galibiyet yerel medyada da geniş yankı uyandırdı. İşte başlıklar:
TAKA: "Akyazı'da fırtına koptu" Karadeniz: "Böyle fırtınaya 41 kere maşallah"
SON NOKTA: "Viscapirin, her derde deva"
GÜNEBAKIŞ: "Yıldızlar fark yarattı"
KUZEY EKSPRES: "Kalite asla tesadüf değildir"

EVİNDE '7' BİTİRDİ
Bordo-mavililer bu sezon Süper Lig'de aldığı 41 puanın 30'unu iç sahadan çıkardı. Karadeniz ekibi evinde 13 karşılaşmada 9 galibiyet ve 3 beraberlikle G.Saray'ın ardından iç sahanın en iyi ikinci takımı durumunda. Fırtına ayrıca bu maçlarda kalesinde sadece 7 gol gördü.

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‘Kalite tesadüf değil’
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