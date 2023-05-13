Kaliteli golcüler var ama en iyisi İcardi

Ligde son oynanan Ankaragücü maçında attığı 2 golle Trabzonspor'a 3 puan kazandıran Umut Bozok, dün basın toplantısı düzenledi. Zor bir sezon geçirdiklerinisöyleyen 26 yaşındakisantrfor, şöyle konuştu: BU sene fazla şans bulamadım. Moral ve fiziksel durum için zor bir şey ama çalışmaya devam, pes etmek yok. Bu sene benim için çok zor oldu ama büyük takıma geldim, hedeflerim değişti.
BJELİCA ÇOK SERT BİR HOCA
BJELICA takıma değişik bir mantalite getirdi. Sert bir hoca, sahada bayağı sertlik varama herkese güveniyor, bunu gördük. Herkesi tanıyor, bütün oyuncuların kalitesini söyledi. TEK forvet oynamayı severim ama çift forvet de oynarım. İlk profesyonel yılımda 4- 4-2 formasyonla oynadık, 24 gol attım. Sonra tek forvettim. Benim için hiç fark etmez.
BU SENE DAHA YETENEKLİLER
SÜPER Lig'de iyi forvetler var, İcardi(G.Saray-15 gol) ve Aboubakar (Beşiktaş-10gol) gibi. Muhammet Demir (Konyaspor-6gol) bu sene fazla süre alamadı ama stilinibeğeniyorum. Ankaragücü forveti var AliSowe (Ankaragücü-12 gol), o da çok dirençli.Valencia da (F.Bahçe-27 gol) var. Bu seneforvetler daha yetenekli galiba. Maxi Gomezde (Trabzonspor-5 gol) var tabii ki ama busene en iyisi bence tabii ki İcardi.
KADIKÖY'DE %100 KAZANMALIYIZ
Fenerbahçe maçı bizim için, camia için önemli bir karşılaşma. Ben Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Kadıköy'de yüzde 100 kazanmamız lazım. İnşallah bu zor sezonda taraftarımıza bir hediye veririz.
Kariyerimde hiç şampiyonluk yaşamadım. Bu sene bu duyguyu tatmak istiyordum ama olmadı. Bireysel olarak geçen sene 20 gol attım, 8 asist yaptım. Daha fazla oynamak istiyordum aslında ama maalesef olmadı. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz.