Kaliteli golcüler var ama en iyisi İcardi

Ligde son oynanan Ankaragücü maçında attığı 2 golle Trabzonspor'a 3 puan kazandıran Umut Bozok, dün basın toplantısı düzenledi.sene fazla şans bulamadım. Moral ve fiziksel durum için zor bir şey ama çalışmaya devam, pes etmek yok. Bu sene benim için çok zor oldu ama büyük takıma geldim, hedeflerim değişti.takıma değişik bir mantalite getirdi.Herkesi tanıyor, bütün oyuncuların kalitesini söyledi.forvet oynamayı severim ama çift forvet de oynarım. İlk profesyonel yılımda 4- 4-2 formasyonla oynadık, 24 gol attım. Sonra tek forvettim. Benim için hiç fark etmez.Lig'de iyi forvetler var,(G.Saray-15 gol) ve(Beşiktaş-10gol) gibi.(Konyaspor-6gol) bu sene fazla süre alamadı ama stilinibeğeniyorum. Ankaragücü forveti var(Ankaragücü-12 gol), o da çok dirençli.Valencia da (F.Bahçe-27 gol) var. Bu seneforvetler daha yetenekli galiba.Fenerbahçe maçı bizim için, camia için önemli bir karşılaşma. Ben Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Kadıköy'de yüzde 100 kazanmamız lazım. İnşallah bu zor sezonda taraftarımıza bir hediye veririz.Kariyerimde hiç şampiyonluk yaşamadım. Bu sene bu duyguyu tatmak istiyordum ama olmadı. Bireysel olarak geçen sene 20 gol attım, 8 asist yaptım. Daha fazla oynamak istiyordum aslında ama maalesef olmadı. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz.