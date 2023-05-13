Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Kaliteli golcüler var ama en iyisi İcardi
Giriş Tarihi: 13.5.2023

Kaliteli golcüler var ama en iyisi İcardi

YUNUS EMRE SEL
Kaliteli golcüler var ama en iyisi İcardi

Süper Lig’de İcardi ve Aboubakar gibi iyi forvetler var. Ali Sowe çok dirençli, Maxi Gomez de var tabii ki ama bu sene en iyisi bence İcardi”

Ligde son oynanan Ankaragücü maçında attığı 2 golle Trabzonspor'a 3 puan kazandıran Umut Bozok, dün basın toplantısı düzenledi. Zor bir sezon geçirdiklerini söyleyen 26 yaşındaki santrfor, şöyle konuştu:
BU sene fazla şans bulamadım. Moral ve fiziksel durum için zor bir şey ama çalışmaya devam, pes etmek yok. Bu sene benim için çok zor oldu ama büyük takıma geldim, hedeflerim değişti.

BJELİCA ÇOK SERT BİR HOCA

BJELICA takıma değişik bir mantalite getirdi. Sert bir hoca, sahada bayağı sertlik var ama herkese güveniyor, bunu gördük. Herkesi tanıyor, bütün oyuncuların kalitesini söyledi.
TEK forvet oynamayı severim ama çift forvet de oynarım. İlk profesyonel yılımda 4- 4-2 formasyonla oynadık, 24 gol attım. Sonra tek forvettim. Benim için hiç fark etmez.




BU SENE DAHA YETENEKLİLER

SÜPER Lig'de iyi forvetler var, İcardi (G.Saray-15 gol) ve Aboubakar (Beşiktaş-10 gol) gibi. Muhammet Demir (Konyaspor-6 gol) bu sene fazla süre alamadı ama stilini beğeniyorum. Ankaragücü forveti var Ali Sowe (Ankaragücü-12 gol), o da çok dirençli. Valencia da (F.Bahçe-27 gol) var. Bu sene forvetler daha yetenekli galiba. Maxi Gomez de (Trabzonspor-5 gol) var tabii ki ama bu sene en iyisi bence tabii ki İcardi.

KADIKÖY'DE %100 KAZANMALIYIZ

Fenerbahçe maçı bizim için, camia için önemli bir karşılaşma. Ben Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Kadıköy'de yüzde 100 kazanmamız lazım. İnşallah bu zor sezonda taraftarımıza bir hediye veririz.
Kariyerimde hiç şampiyonluk yaşamadım. Bu sene bu duyguyu tatmak istiyordum ama olmadı. Bireysel olarak geçen sene 20 gol attım, 8 asist yaptım. Daha fazla oynamak istiyordum aslında ama maalesef olmadı. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz.

EN ÇOK OKUNANLAR

euronews'ten anket sonuçları manipülasyonu!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı resmen başlayacak
Sahte Muharrem İnce dekontunu Yeniçağ muhabiri paylaşmış!
Son dakika: Başkan Erdoğan: Bu bir FETÖ taktiği! Muharrem İnce'yi aradım
SON DAKİKA: CHP'li Başkan mühür basılmış pusulalarla suçüstü yakalandı! Soruşturma başlatıldı...
Emre Altuğ'un acı günü... Babası Tuncer Altuğ hayatını kaybetti!
KONDA'dan 7'li masaya 'Seçim anketi' kıyağı! "Erdoğan'dan sil Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yaz" operasyonu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: TFF'den yabancı kuralı için karar!
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris şoke etti! Kürsüye sarhoş çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaliteli golcüler var ama en iyisi İcardi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA