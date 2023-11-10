Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Kalkavan için resmi karara bakacağız
Giriş Tarihi: 10.11.2023

Kalkavan için resmi karara bakacağız

YUNUS EMRE SEL
Kalkavan için resmi karara bakacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, camia olarak artık meydanı kimseye bırakmayacaklarını söyledi

Trabzonspor'da F.Bahçe maçı sonrası hakemlere yönelik eleştiriler sürerken yapılan resmi açıklama ile de bunun altı çizilmişti. İstanbul'da taraftar dernekleri ile buluşan başkan Ertuğrul Doğan, zorlu mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan'a 9 maç ceza verildiği iddiaları için temkinli konuştu. "Bu artık Türk futbolunun problemi" diyen başkan Doğan "Açıklama henüz resmi olarak yapılmadı. Çünkü daha önce de hakemin ceza aldığı söylendi ama sonra maç verildi. Bunlara izin vermeyeceğiz. Meydanı bu kadar boş bulup hareket edemeyecekler. Sesimizin yettiği her yerde bunu konuşmaya devam edeceğiz. Biz çalınan şampiyonluklarla büyüdük dolayısıyla başımıza nelerin geleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada Başkan Doğan, F.Bahçe maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

PLANA SADIK KALIN
SÜPER Lig'de 12. haftada Konyaspor'u sahasında konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı işini sağlama almak için takıma seslendi. F.Bahçe zaferi sonrasında kendi taraftarı önünde kazanarak çıkışı sürdürmek isteyen Avcı, Fenerbahçe maçı öncesinde olduğu gibi bu mücedelenin de analizlerini en iyi şekilde yaptı. Hem pratikte hem de uygulamalı olarak anlatan deneyimli hocanın, "Oyun disiplininden asla kopmayın. Fenerbahçe maçındaki gibi plana sadık kalırsak istediğimizi kuşkusuz alırız" sözleriyle takımını motive etti.

ONUACHU 'MAXI'MUM PEŞİNDE!
KARADENİZ ekibinde performansı ile en çok öne çıkan isimlerden olan Onuachu, Konya maçında bu kez taraftarının önünde coşmaya hazırlanıyor. Nijeryalı dev santrfor sahaya çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol bulurken F.Bahçe maçındaki oyunu ile de alkışları almıştı. Onuachu 1 gol daha bulursa geçen sezon büyük umutlarla alınan ancak sadece 5 gol atan Maxi Gomez'i yakalayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Avrupa’da ilk mağlubiyetini yaşadı! Temsilcimiz, Ludogorets’e boyun eğdi…
Yahudi lobisinden Katil İsrail'e destek eylemine katılana 250 dolar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika! Beyaz Saray: İsrail her gün saldırılara 4 saat ara verecek
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Batı'ya Gazze tepkisi: Katliamı uzaktan izliyorlar...
SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş Bodo/Glimt karşısında ağır yaralı! Kara Kartal Avrupa'ya veda etti
Arnavutluk Meclisinde sis bombası şoku! Göz gözü görmedi
İşte AYM’nin tartışmalı kararları: Selahattin Demirtaş için de hak ihlali demişti!
Film değil gerçek! Güney Kore'de bir robot adamı böyle öldürdü...
Dünyaca ünlü çocuk yıldız ölü bulundu! Rehabilitasyon merkezindeyken...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kalkavan için resmi karara bakacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA