Kalkavan için resmi karara bakacağız

Trabzonspor'da F.Bahçe maçı sonrası hakemlere yönelik eleştiriler sürerken yapılan resmi açıklama ile de bunun altı çizilmişti. İstanbul'da taraftar dernekleri ile buluşan başkan Ertuğrul Doğan, zorlu mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan'aiddiaları için temkinli konuştu. "Bu artık Türk futbolunun problemi" diyen başkan Doğan "Açıklama henüz resmi olarak yapılmadı.Sesimizin yettiği her yerde bunu konuşmaya devam edeceğiz.ifadelerini kullandı. Bu aradaSÜPER Lig'de 12. haftada Konyaspor'u sahasında konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı işini sağlama almak için takıma seslendi. F.Bahçe zaferi sonrasında kendi taraftarı önünde kazanarak çıkışı sürdürmek isteyen Avcı, Fenerbahçe maçı öncesinde olduğu gibi bu mücedelenin de analizlerini en iyi şekilde yaptı. Hem pratikte hem de uygulamalı olarak anlatan deneyimli hocanın, "Oyun disiplininden asla kopmayın. Fenerbahçe maçındaki gibi plana sadık kalırsak istediğimizi kuşkusuz alırız" sözleriyle takımını motive etti.KARADENİZekibinde performansı ile en çok öne çıkan isimlerden olan Onuachu,Nijeryalı dev santrfor sahaya çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol bulurken F.Bahçe maçındaki oyunu ile de alkışları almıştı.