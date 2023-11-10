Kalkavan için resmi karara bakacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, camia olarak artık meydanı kimseye bırakmayacaklarını söyledi
Trabzonspor'da F.Bahçe maçı sonrası hakemlere yönelik eleştiriler sürerken yapılan resmi açıklama ile de bunun altı çizilmişti. İstanbul'da taraftar dernekleri ile buluşan başkan Ertuğrul Doğan, zorlu mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan'a 9 maç ceza verildiği iddiaları için temkinli konuştu. "Bu artık Türk futbolunun problemi" diyen başkan Doğan "Açıklama henüz resmi olarak yapılmadı. Çünkü daha öncede hakemin ceza aldığı söylendi amasonra maç verildi. Bunlara izin vermeyeceğiz. Meydanıbu kadar boş bulup hareket edemeyecekler. Sesimizin yettiği her yerde bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bizçalınan şampiyonluklarla büyüdük dolayısıyla başımızanelerin geleceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu arada Başkan Doğan, F.Bahçe maçından sonra yaptığıaçıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
PLANA SADIK KALIN
SÜPER Lig'de 12. haftada Konyaspor'u sahasında konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı işini sağlama almak için takıma seslendi. F.Bahçe zaferi sonrasında kendi taraftarı önünde kazanarak çıkışı sürdürmek isteyen Avcı, Fenerbahçe maçı öncesinde olduğu gibi bu mücedelenin de analizlerini en iyi şekilde yaptı. Hem pratikte hem de uygulamalı olarak anlatan deneyimli hocanın, "Oyun disiplininden asla kopmayın. Fenerbahçe maçındaki gibi plana sadık kalırsak istediğimizi kuşkusuz alırız" sözleriyle takımını motive etti.
ONUACHU 'MAXI'MUM PEŞİNDE!
KARADENİZekibinde performansı ile en çok öne çıkan isimlerden olan Onuachu, Konya maçında bukez taraftarının önünde coşmayahazırlanıyor. Nijeryalı dev santrfor sahaya çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol bulurken F.Bahçe maçındaki oyunu ile de alkışları almıştı. Onuachu 1 gol daha bulursageçen sezon büyük umutlarla alınanancak sadece 5 gol atan MaxiGomez'i yakalayacak.