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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Kampta çalıştı, maçta uyguladı!

Kampta çalıştı, maçta uyguladı!
Trabzonspor kulübünden yapılan video paylaşımda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kamp süresi boyunca ve devamında ligde Fenerbahçe ile oynanan maça nasıl hazırlandığına dair görüntülere yer verildi. Kampta yapılan çalışılanların ve konuşmaların sahada aynen uygulandığının vurgulandığı videoya Avcı'nın, "Fenerbahçe'nin güçlü yanı da çok net güçsüz yanı da çok net. Akan oyunda savunma arkasına koşu yapacağız. Buradaki amacımız rakibin bekini boşa çıkartmak" ifadeleri damga vurdu. Avcı, geride kalan Antalya kampı boyunca da bu sistem üzerine çalışmalar yapmıştı.

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Kampta çalıştı, maçta uyguladı!
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