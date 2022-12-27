Kampta çalıştı, maçta uyguladı!

kulübünden yapılan video paylaşımda teknik direktör Abdullah Avcı'nın kamp süresi boyunca ve devamında ligde Fenerbahçe ile oynanan maça nasıl hazırlandığına dair görüntülere yer verildi. Kampta yapılan çalışılanların ve konuşmaların sahada aynen uygulandığının vurgulandığı videoya Avcı'nın,ifadeleri damga vurdu. Avcı, geride kalan Antalya kampı boyunca da bu sistem üzerine çalışmalar yapmıştı.