Kapı açık!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalya kampı sonrası bazı oyuncuların bireysel performansındaki memnuniyetsizliğini dile getirmesi geniş yankı bulmuştu. Ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun,şeklindeki sözleri kadroda büyük bir değişiklik yaşanacağı algısı oluşturdu. Bordo-mavili teknik heyet,Yüksek maaş alan Djaniny'ye teklif gelmesi halinde gidişine kolaylık sağlanacağı, Larsen'in ise performansından memnun olmayan Avcı'nın gönderilmesi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi. Ayrıcaiçin de teklif kapılarının açıldığı gelen haberler arasında.LIGIN ikinci haftasında kolu kırılan ve Dünya Kupası arasında sahalara dönen Visca korkuttu. Trabzonspor'un 32 yaşındaki oyuncusu, kas spazmı nedeniyle dünkü idmana katılamadı. Visca yarın Samsun ile oynanacak kupa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.