Kapı açık!

Ocakta değişimin yaşanacağı Trabzonspor’da Djaniny’nin gidişine kolaylık sağlanacak. Larsen, Denswil ve Bardhi için de teklif bekleniyor
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalya kampı sonrası bazı oyuncuların bireysel performansındaki memnuniyetsizliğini dile getirmesi geniş yankı bulmuştu. Ardından Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Takımdan ayrılanlarolursa transfer yaparız.Maaş bütçesini 30milyon Euro'ya çekeceğiz" şeklindeki sözleri kadroda büyük bir değişiklik yaşanacağı algısı oluşturdu. Bordo-mavili teknik heyet, ocak ayıiçin rapor hazırlarkenbirçok oyuncuylayolların ayrılabileceğiöğrenildi.
LARSEN'DEN MEMNUN DEĞİL
Yüksek maaş alan Djaniny'ye teklif gelmesi halinde gidişine kolaylık sağlanacağı, Larsen'in ise performansından memnun olmayan Avcı'nın gönderilmesi yönünde görüş bildirdiği ifade edildi. Ayrıca Denswil veBardhi için de teklif kapılarının açıldığı gelen haberler arasında.
EDİN VİSCAİDMANA ÇIKMADI
LIGIN ikinci haftasında kolu kırılan ve Dünya Kupası arasında sahalara dönen Visca korkuttu. Trabzonspor'un 32 yaşındaki oyuncusu, kas spazmı nedeniyle dünkü idmana katılamadı. Visca yarın Samsun ile oynanacak kupa maçına yetiştirilmeye çalışılacak.