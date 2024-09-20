Yıkılmadım ayaktayım

TRABZONSPOR hafta sonu oynadığı Beşiktaş maçında 10 kişi kalmasına rağmen büyük direnç gösterirken kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutmuş ve karşılaşmanın yıldızı olmuştu. Tecrübeli file bekçisi dün de penaltıya geçit vermezken, 4 kritik kurtarışla bir puanda önemli rol oynadı. Kaptanın bütün çabasına rağmen 3 puan yine gelmedi.PFDK, Beşiktaş maçında Rafa Silva'ya müdahalesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalan Trabzonsporlu Edin Visca'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Karar Tahkim'den dönmezse Boşnak yıldız, dün olduğu gibi Gaziantep deplasmanında da forma giyemeyecek.Trabzonspor'u umutlandıran ilk golün sahibi Umut Bozok maçı sonu öz eleştiri yaptı: "Son dakika güzel karakter gösterdik. Ancak çok kötü futbol oynadık. Trabzonspor bu değil. Gerçekten söylüyorum. 1 puanı da hak etmedik."TRABZONSPOR tribünleri sezon başında Standart Liege'den transfer edilen Draguş'u protesto etti. Taraftarlar, skor 2-0'a geldikten sonra Rumen forveti top her ayağına geldiğinde ve 81'de yerini Umut'a bırakırken ıslıkladı. 25 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca 2 şut girişiminde bulundu, isabetli şut çekemedi. Orta ve kilit pasta yoktu. 15 top kaybı yaptı.nnnnnnnn