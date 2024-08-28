Kaptan yeniden dümene geçti

Geçensezon düşüş dönemi yaşayan ve milli takımda da yedek kalan Uğurcan Çakır'ın Avrupa'da oynama hayali de gerçekleşmedi. 28 yaşındaki file bekçisi bu kötü dönemi geride bırakmak için kolları sıvarken mental olarak da sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Abdullah Avcı yönetiminde iyi bir hazırlık dönemi geçiren deneyimli eldiven, sezona da iyi başladı.Deneyimli file bekçisi yeniden milli takımda da 1 numarayı almak istiyor.