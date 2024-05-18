Kaptana kolaylık!

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonu ayrılma ihtimali yüksek. Menajer değişikliğine giden tecrübeli file bekçisi için henüz kulübe teklif gelmedi ancak menajeri, Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı kulüplerle temas halinde. Yönetim de aldığı karar doğrultusunda sezon sonunda 28 yaşındaki eldiveni isteyen bir ekip olması durumunda değerlendirme kararı aldı.
Başkan Ertuğrul Doğan daha önce "Kendisine söz verdik, iyi bir teklif gelirse kolaylık sağlayacağız"
demişti.
MENAJERİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI
Kariyeri için en doğru tercihi yapmak isteyen ve bu nedenle şartları değerlendirecek olan kaptanın menajeri de farklı takımlarla görüşme yaptığını doğruladı. Artık yeni bir maceraya yelken açmak isteyen Uğurcan ile ilgili sezonun bitimiyle önemli gelişmeler yaşanabilir.
BİLET ÇILGINLIĞI! 5 DAKİKADA 37 BİN
TRABZONSPOR'UN perşembe günü saat 20.45'te Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile oynayacağı maç için bordo-mavili taraftarlar, dün biletlere hücum etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın En Büyük Şehir Takımı olarak 5 dakikada 37 bin bileti satın alan taraftarlarımıza, 'Bize Her Yer Trabzon' sözünün slogandan ibaret değil, aynıyla vaki olduğunu bir kez daha gösterdiği için teşekkür ediyorum."