Kaptana kolaylık!

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın sezon sonu ayrılma ihtimali yüksek. Menajer değişikliğine giden tecrübeli file bekçisi için henüz kulübe teklif gelmedi ancak menajeri, Suudi Arabistan ve İngiltere'den bazı kulüplerle temas halinde.Başkan Ertuğrul Doğan daha öncedemişti.Kariyeri için en doğru tercihi yapmak isteyen ve bu nedenle şartları değerlendirecek olan kaptanın menajeri de farklı takımlarla görüşme yaptığını doğruladı.TRABZONSPOR'UN perşembe günü saat 20.45'te Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile oynayacağı maç için bordo-mavili taraftarlar, dün biletlere hücum etti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın En Büyük Şehir Takımı olarak 5 dakikada 37 bin bileti satın alan taraftarlarımıza, 'Bize Her Yer Trabzon' sözünün slogandan ibaret değil, aynıyla vaki olduğunu bir kez daha gösterdiği için teşekkür ediyorum."