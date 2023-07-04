Karaktere bakıyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, dün basının karşısındaydı. Hırvat çalıştırıcı geçen sezon başlayan yenilenme sürecinin bu sezon meyvelerini vereceğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Geldiğimiz ilk andan itibaren takım sıkıntılı süreç içindeydi. Ayrılacaklar vardı.Son maçlarda bizimle yeni sezonda da olacağını bildiğimiz 4-5 oyuncuya şans verme fırsatı bulduk.Geçen seneki eksikler yerine gelecek için konuşmalıyız. Sıfırdan başlıyoruz, geleceğimiz parlak.Trabzon'da çok mutluyum, beklentilerimi de aşan bir ortamdayım."kontenjanımız dolu. Takımdan gidecek isimler olacak, yerlerini dolduracağız.boylu, kaliteli savunma oyuncusu arıyoruz.orta saha oyuncularımızdan mutluyuz. 6- 8 ve 10 numara bölgelerinde iyi futbolcularımız var.sistemimiz 4-3-3 olacak ve buna uygun futbolcular bakmaya, araştırmaya devam ediyoruz.aylık süreçte şehri gezip taraftarımızla güzel bir iletişim kurdum, camiayı da yakından öğrendim.TRANSFER ettiğimiz isimlerde baktığımız en önemli şey karakterleri. Bizimle devam eden oyuncular karakterli isimler. Buna özellikle bakıyoruz. Fizik, taktik ve teknik olarak daha iyiye gitmek istiyoruz. Tempomuz iyi. Çalışmalar yüksek tempoda devam edecek."Trabzonspor, yurt dışı kampı için bugün Slovenya'ya gidiyor. 4-26 Temmuz tarihleri arasında Kranj kentinde çalışacak olan bordo-mavililer, 8 Temmuz'da Hırvatistan'ın Hajduk Split, 15 Temmuz'da Macaristan'ın MOL Fehervar, 16 Temmuz'da Slovenya'nın Celje, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın FK Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile hazırlık maçı oynayacak.