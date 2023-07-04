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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Karaktere bakıyoruz

ÇAĞDAŞ HALICI
Karaktere bakıyoruz

“Geldiğimizde takım çok sıkıntılı bir sürecin içindeydi. Geçtiğimiz seneki eksikleri konuşmak yerine gelecek için konuşmalıyız. Sıfırdan başlıyoruz, gelecek parlak. Karakterli oyuncular istiyoruz, bu bizim için önemli”

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, dün basının karşısındaydı. Hırvat çalıştırıcı geçen sezon başlayan yenilenme sürecinin bu sezon meyvelerini vereceğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Geldiğimiz ilk andan itibaren takım sıkıntılı süreç içindeydi. Ayrılacaklar vardı. Uğruna mücadele edilen, hedefin olmadığı bir durum vardı. Son maçlarda bizimle yeni sezonda da olacağını bildiğimiz 4-5 oyuncuya şans verme fırsatı bulduk. Onlar da iyi enerji verdi. Geçen seneki eksikler yerine gelecek için konuşmalıyız. Sıfırdan başlıyoruz, geleceğimiz parlak. Ben sorumluluktan kaçmam. Trabzon'da çok mutluyum, beklentilerimi de aşan bir ortamdayım."

GİDENLERİN YERLERİ DOLACAK
YABANCI kontenjanımız dolu. Takımdan gidecek isimler olacak, yerlerini dolduracağız.
UZUN boylu, kaliteli savunma oyuncusu arıyoruz.
MERKEZ orta saha oyuncularımızdan mutluyuz. 6- 8 ve 10 numara bölgelerinde iyi futbolcularımız var.
TEMEL sistemimiz 4-3-3 olacak ve buna uygun futbolcular bakmaya, araştırmaya devam ediyoruz.
İKİ aylık süreçte şehri gezip taraftarımızla güzel bir iletişim kurdum, camiayı da yakından öğrendim.

FİZİK VE TAKTIK OLARAK İYİ OLMALIYIZ
TRANSFER ettiğimiz isimlerde baktığımız en önemli şey karakterleri. Bizimle devam eden oyuncular karakterli isimler. Buna özellikle bakıyoruz. Fizik, taktik ve teknik olarak daha iyiye gitmek istiyoruz. Tempomuz iyi. Çalışmalar yüksek tempoda devam edecek."

KAMP ZAMANI
Trabzonspor, yurt dışı kampı için bugün Slovenya'ya gidiyor. 4-26 Temmuz tarihleri arasında Kranj kentinde çalışacak olan bordo-mavililer, 8 Temmuz'da Hırvatistan'ın Hajduk Split, 15 Temmuz'da Macaristan'ın MOL Fehervar, 16 Temmuz'da Slovenya'nın Celje, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın FK Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile hazırlık maçı oynayacak.

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