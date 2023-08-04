‘Kararınızı artık verin’

Trabzonspor'un uzun süredir uğraş verdiği Bruno Petkovic transferinde İtalya'dan rakip çıktı. Çizme basını, Serie A ekiplerinden Cagliari'nin Hırvat santrfor için devreye girdiğini belirtti.transferde teknik direktör Nenad Bjelica'nın etkin rol oynadığı kaydedildi. Zagreb, oyuncusu için Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan sonra kararını bildireceğini bordo-mavililere iletirken, turu da geçmeyi başardı.dediği öğrenildi.İtalyan basını, Petkovic'in bu sezon Dinamo Zagreb'den ayrılmasına kesin gözle bakarken oyuncunun daha önceTrabzonspor bugün son hazırlık maçını 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile oynayacak. Yavuz Selim Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.