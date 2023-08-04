‘Kararınızı artık verin’

Uzun süredir 28 yaşındaki Petkovic’in transferi için cevap bekleyen Trabzonspor, Hırvat ekibine resti çekti. Cagliari’nin de devreye girdiği kaydedildi
Trabzonspor'un uzun süredir uğraş verdiği Bruno Petkovic transferinde İtalya'dan rakip çıktı. Çizme basını, Serie A ekiplerinden Cagliari'nin Hırvat santrfor için devreye girdiğini belirtti. 28 yaşındakiPetkovic'i en çok isteyen kulüpTrabzonspor olarak gösterilirken, transferde teknik direktör Nenad Bjelica'nın etkin rol oynadığı kaydedildi. Zagreb, oyuncusu için Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan sonra kararını bildireceğini bordo-mavililere iletirken, turu da geçmeyi başardı. Trabzonspor'un da"Artık kararınızıverin. Beklemek istemiyoruz" dediği öğrenildi.
BU SEZON AYRILIYOR
İtalyan basını, Petkovic'in bu sezon Dinamo Zagreb'den ayrılmasına kesin gözle bakarken oyuncunun daha önce Çizme'de birçok takımda formagiydiğini hatırlatarak Cagliari'yesıcak baktığını yazdı.
SON PROVA 1461 TRABZON'LA
Trabzonspor bugün son hazırlık maçını 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile oynayacak. Yavuz Selim Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.