Karşı durulmuyor!

Son olarak Giresunspor’u duran top golleriyle deviren bordo-mavililer, bu istatistikte 8 gole ulaştı. Süper Lig’in bu alanda en iyi üçüncü takımı olan Trabzonspor, hanesine 9 puan yazdırdı
2022'nin son maçında Fatih Karagümrük'e yenilen Trabzonspor, 3-0'lık farklı Giresunspor zaferiyle taraftarının gönlünü alırken, atılan üçgolün de duran toplardangelmesi dikkat çekti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın idmanlarda üzerinde durduğu konulardan biri olan bu organizasyondan bordo-mavililer busezon 8 kez ağlarısarsarken, karşılığında9 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına, attığı gol bakımından Fatih Karagümrük (12) ve Beşiktaş'ın (9) ardından üçüncü sıraya kuruldu. ListedeFenerbahçe, Gaziantep FKve Alanyaspor da 7'şer golle4'üncü basamağı paylaştı.
MAXİ GOMEZ VE BARTRA'DAN 4 GOL
Duran top organizasyonlarından 2'şer gol bulan Maxi Gomez ile MarcBartra takım arkadaşlarına bu alanda liderlik ediyor. İki futbolcuyu Doğucan Haspolat ve Stefano Denswil izlerken, bir gol de rakibin kendi kalesine vuruşuyla gerçekleşti. Sezon başında 4 lig mücadelesinde forma giyen ve sonrasında Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius da 1 gol attı.