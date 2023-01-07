Karşı durulmuyor!

2022'nin son maçında Fatih Karagümrük'e yenilen Trabzonspor, 3-0'lık farklı Giresunspor zaferiyle taraftarının gönlünü alırken,Teknik direktör Abdullah Avcı'nın idmanlarda üzerinde durduğu konulardan biri olan bu organizasyondanFırtına, attığı gol bakımından Fatih Karagümrük (12) ve Beşiktaş'ın (9) ardından üçüncü sıraya kuruldu.Duran top organizasyonlarından 2'şer gol bulaniletakım arkadaşlarına bu alanda liderlik ediyor. İki futbolcuyuveizlerken, bir gol de rakibin kendi kalesine vuruşuyla gerçekleşti. Sezon başında 4 lig mücadelesinde forma giyen ve sonrasında Kopenhag'a transfer olanda 1 gol attı.