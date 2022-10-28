Karşılığı bu değil

Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçında ortaya koydukları futbolun karşılığını alamadıklarını belirtti ve ekledi: Artık bundan sonraki hesaplara bakacağız
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız karşısında yenilmeyi hak edecek bir futbol ortaya koymadıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı maçın ardından yaptığı açıklamada, "Elimizdeki fırsatlarıkaçırdık. Kazanmak için gelmiştik.Oyunumuzun karşılığı bu değildibelki ama futbol böyle bir şey.Hücumda final paslarındazorlandık. Bütün hamleleriyaptık ama maçı çevirmeyibaşaramadık. Artık,bundan sonraki hesaplarabakacağız" dedi.
BURUK DALYA
ABDULLAH Avcı, Trabzonspor teknik direktörü olarak 100. maçına çıktı. Deneyimli hoca dün gece 15. yenilgisini alırken 55 galibiyet ve 30 beraberlik elde etti.
13.'LÜĞE YÜKSELDİK
En son 4'te 4 yaparak ülke katsayısına tam puan yazdıran Türkiye, bu hafta da çıkışını devam ettirdi. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde berabere kalırken, Sivasspor Konferans Ligi'nde Cluj'u bozguna uğrattı. Bonuslarla birlikte hanesine 0.800 puan yazdıran Türkiye, toplamda 28.700'e yükselerek 14. girdiği haftayı bir basamak atlayarak 13.'lüğe çıktı. Ülkemiz; Çekya'yı (28.550) geride bırakmayı başarırken, Norveç'in (28.750) hemen ensesinde yer aldı.
SİS GECİKMESİ
Kızılyıldız taraftarı, maç öncesi meşale yakınca saha dumanla kaplandı. Görüş mesafesi oldukça düşerken, hakem, sisin dağılmasını bekledi ve karşılaşmayı 2 dakika geç başlattı.