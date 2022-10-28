Karşılığı bu değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız karşısında yenilmeyi hak edecek bir futbol ortaya koymadıklarını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı maçın ardından yaptığı açıklamada,dedi.ABDULLAH Avcı, Trabzonspor teknik direktörü olarak 100. maçına çıktı. Deneyimli hoca dün gece 15. yenilgisini alırken 55 galibiyet ve 30 beraberlik elde etti.En son 4'te 4 yaparak ülke katsayısına tam puan yazdıran Türkiye, bu hafta da çıkışını devam ettirdi. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde berabere kalırken, Sivasspor Konferans Ligi'nde Cluj'u bozguna uğrattı. Bonuslarla birlikte hanesine 0.800 puan yazdıran Türkiye, toplamda 28.700'e yükselerek 14. girdiği haftayı bir basamak atlayarak 13.'lüğe çıktı. Ülkemiz; Çekya'yı (28.550) geride bırakmayı başarırken, Norveç'in (28.750) hemen ensesinde yer aldı.Kızılyıldız taraftarı, maç öncesi meşale yakınca saha dumanla kaplandı. Görüş mesafesi oldukça düşerken, hakem, sisin dağılmasını bekledi ve karşılaşmayı 2 dakika geç başlattı.