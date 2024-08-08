Kartal müjdesi

Trabzonspor Kulübü, irtifak hakkı sona eren Kartal Tesisleri'nin 30 yıl süreyle kendileri adına Daimi ve Müstakil Üst Hakkı Tesisi olarak tescil edildiğini açıkladı. Aynı şekilde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı Trabzon adresindeki tesislerin yaklaşık 40 bin m²'lik alanının irtifak hakkının da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının oluru ile yeniden 29 yıllık süre için Trabzonspor'a tahsis edildiği aktarıldı. Trabzonspor, Kartal Tesisleri'nin gelir getirici çalışmalarla kulübün ekonomik yapısının sürdürülebilir ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ciddi katkı sağlayacağını düşünüyor. Bordo-mavililer, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, eski bakanlarımızdan Sayın Berat Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Trabzonspor, yeni transferi Arseniy Batagov'un lisansını çıkardı. 22 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı TFF'ye bildirildi. Bu akşam İstanbul'da olacak Ukraynalı futbolcu için kulübü Zorya Luhansk'a 1.8 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi. Genç oyuncu, Ukrayna Milli Takımı ile Paris Olimpiyat Oyunları'nda ter dökmüştü.İskender GünenWien, Wisla Krakow'u iki maçta da yenen bir takım. Kendi sahasındaki karşılaşmada ise altı gollü bir galibiyeti var. Kadrosunda milli takımlara verdiği yedi oyuncu barındırmakta.Fakat bir başka gerçek var ki, Trabzonspor özellikle kendi sahasında böylesi takımlara karşı her zaman çok iyi sonuçlar alan bir ekip.İkinci maç için avantajlı bir skor almak Trabzonspor için büyük önem taşımakta. Bir de hücumda rakibin savunmasının gerekli yeterlilikte olmadığı göz önüne getirildiğinde Visca, Trezeguet ve de Draguş'un beklenen performansı göstermeleri gerekmekte.