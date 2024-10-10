‘Kayıp’ fırtına

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in Hatayspor beraberliğinin ardından yaptığı "Top kaybı tekrar bize tehlike oluyor" özeleştirisini rakamlar da doğruladı.Son maçta bordomavili takım, ayağındaki topu 19 kez kaybetti. Süper Lig'de 7 karşılaşmada maç başına 12 kayıpla ilk basamakta bulunan Karadeniz ekibi, Avrupa'nın major liglerinde de üst sıralarda yer aldı.Premier Lig'den West Ham (14), Newcastle United (12.3) ve Aston Villa'nın (12.1) ilk 3'te olduğu listedeİspanyol Sevilla (11.2) 5'nci olurken arkasından Süper Lig'den Sivasspor (11.1) geldi. Yeni transferler Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak ve Okay Yokuşlu toplam 10 top kaybıyla hatanın mimarları oldu.