Kefili Nuri Şahin

Trabzonspor, ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı. Bordomavililer, Dortmund forması giyen sağ bek Thomas Meunier'i renklerine bağladı.kulübüyle sezon sonu bitecek olan sözleşmesini de karşılıklı anlaşarak feshetti.Bu transferde, Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin'in de payı olduğu öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Şahin'le görüştüğü ve Meunier ile ilgili çok olumlu bilgiler aldığı kaydedildi. EURO 2024 FAKTÖRÜMeunier dün de Trabzon'a geldi. 1.91 boyundaki oyuncunun, EURO 2024'te Belçika kadrosunda olmak için daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği ve sebeple Trabzonspor'u tercih ettiği vurgulandı.bek sorununu Meunier ile çözen Trabzonspor, sol bek pozisyonu için de St. Truiden forması giyen Eric Junior Bocat'ta önemli mesafe kat etti. Bordomavililer, sözleşmesi sezon sonu bitecek 24 yaşındaki oyuncuya ve kulübüne resmi teklifte bulundu.Kulüpler arasındaki görüşmelerin de kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Bu sezon Belçika liginde 24 maça çıkan Bocat; 1 gol, 3 asistle dikkat çekti.sahaya da takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Leicester City forması giyen Dennis Praet ve AC Ajaccio'da oynayan Tim Jabol- Folcarelli ile temas halinde. Fransız ekibinin Folcarelli için yüksek bir bonservis beklentisinin olması şu an için transferde önemli engel olurken,Bordo-mavili kulüp, bu iki oyuncudan birisini kadrosuna katıp, transferi noktalamak istiyor.