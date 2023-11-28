Kırılgan olan takım artık tepki veriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın takımı için hem olumlu hem de olumsuz tarafları olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Üç tane geçişten gol yedik. Bunun üzerine çalışmıştık aslında.Ama buna rağmen takım oyuna sadık kaldı ve geriye düştükten sonra doğru reaksiyon verdik. Kazanacağımızdan kuşkumuz yoktu ancak basit kayıplarla rakibe avantaj verdik. Bardağın dolu tarafına bakarsak,Çok çalışacağız ve daha iyi olacağız" diye konuştu.Sivas'ta iki kez geriye düşen Trabzonspor'u yedek kulübesi kendine getirdi. 39'da giren Trezeguet, 7 dakika sonra Onuachu'nun golünün asistini yaparken ikinci yarıda oyuna dahil olan Enis Destan'ın servisiyle de golünü attı. Böylece Avcı, hamleleriyle 1 gol-2 asistlik katkı aldı.MİLLİ maçta dizinden sakatlanan Uğurcan'ın yerine dün Trabzonspor kalesini koruyan Muhammet Taha Tepe, Sivasspor'un 3 golünde de gereken müdahaleyi yapamadı. 22 yaşındaki kaleciyi taraftarlar sosyal medyada eleştirdi