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Giriş Tarihi: 28.11.2023

Kırılgan olan takım artık tepki veriyor

YUNUS EMRE SEL
Kırılgan olan takım artık tepki veriyor

Abdullah Avcı, defansta yaptıkları hatalara dikkat çekip “Her şeye rağmen reaksiyon gösterdik” diye konuştu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın takımı için hem olumlu hem de olumsuz tarafları olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Üç tane geçişten gol yedik. Bunun üzerine çalışmıştık aslında. Daha temaslı oyun yapmamız gerekiyordu. Ama buna rağmen takım oyuna sadık kaldı ve geriye düştükten sonra doğru reaksiyon verdik. Kazanacağımızdan kuşkumuz yoktu ancak basit kayıplarla rakibe avantaj verdik. Bardağın dolu tarafına bakarsak, kırılgan bir takımdan, tepki veren Trabzonspor'a döndük. Çok çalışacağız ve daha iyi olacağız" diye konuştu.

KULÜBE AYAKTA TUTTU
Sivas'ta iki kez geriye düşen Trabzonspor'u yedek kulübesi kendine getirdi. 39'da giren Trezeguet, 7 dakika sonra Onuachu'nun golünün asistini yaparken ikinci yarıda oyuna dahil olan Enis Destan'ın servisiyle de golünü attı. Böylece Avcı, hamleleriyle 1 gol-2 asistlik katkı aldı.

MUHAMMET TAHA'YA KÖTÜ NOT
MİLLİ maçta dizinden sakatlanan Uğurcan'ın yerine dün Trabzonspor kalesini koruyan Muhammet Taha Tepe, Sivasspor'un 3 golünde de gereken müdahaleyi yapamadı. 22 yaşındaki kaleciyi taraftarlar sosyal medyada eleştirdi

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Kırılgan olan takım artık tepki veriyor
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