Bazı yöneticiler Süper Lig’in bitmesiyle beraber olağanüstü seçim yapılmasını isterken, kulübün ekonomik durumu, ödemeler ve futbolcuların durumu da masaya yatırıldı
Trabzonspor'da kongre sesleri yükselmeye başladı. Bordo-mavili yönetimin önceki gün yaptığı toplantıda bu konunun da gündeme geldiği ve bir grup yöneticinin başkan Ahmet Ağaoğlu'na, "Kongreye gidelim" dediği kaydedildi. Trabzon'da olanların tesislerden, Başkan Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan dahil olmak üzere şehirde olmayanların telekonferans ile katıldığı toplantıda önemli konular gündeme geldi:
MART AYINDA 250 MİLYON TL LAZIM
Zirvenin en önemli gündemmaddelerinden bir tanesimart ayı içerisinde ödenmesigereken 250 milyonTL'lik rakam oldu. Burakamın nasıl teminedileceği tartışıldı.
HERKES FİKRİNİ SÖYLEDİ
Yöneticiler toplantıda söz alarak fikirlerinibeyan etti. Takımınperformansı, ödemeleriçin farklı görüşlerortaya atıldı. Bir kısımyönetici de lig bitinceseçim istedi.(Normaldeseçim2024 yılında)
YAPILAN TRANSFERLER VERİMSİZ
Toplantının en önemli konularındanbir tanesi isebu sezon transfer edilenoyunculardan istenilenverimin alınamayışı oldu.Bazı futbolcular gözdençıkarıldı.
AVRUPA KAYBI ÇOK BÜYÜK!
Takımın önce Şampiyonlar Ligi, arkasından Avrupa Ligi ve son olarak da Konferans Ligi'nden elenmesi büyük maddi kayba neden oldu. Rakam 20 milyon Euro!..