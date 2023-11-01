Kopyala yapıştır 2

Geçen sezon F.Bahçe’yi 2-0 yenerek liderlik koltuğundan eden Trabzonspor, idman görüntülerini maç sonrası paylaşıp “CTRL+C & CTRL+V” notunu düşmüştü. Cumartesi günü hedef yine aynı
2022-23 sezonunun 15. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup edip liderlik koltuğundan indirmişti. Bordo-mavililerinsosyal medya hesaplarındanise maç sonundayapılan paylaşımda,AbdullahAvcı'nın karşılaşmaöncesindetakıma verdiğitaktiğin gollerle'kopya' olması "CTRL +C & CTRL + V (Kopyalayapıştır)"komutlarıylagösterilmişti.
ÖNCE ZİHİNLERDE KAZANACAK
F.Bahçe'nin lig ve Avrupa maçlarını detaylı analiz eden tecrübeli teknik adam, hem oyun planını hem de futbolcu tercihlerini buna göre yapmaya hazırlanıyor. Avcı'nın hafta sonu oynanacak maça da yine bu mantalite ile takımı hazırlaması, taktik anlayışın yanı sıra zihinsel hazırlığıda ön plana çıkartmasıbekleniyor. Fırtına'da hedef, bir kez daha Kanarya'yı yenip çıkışa geçmek.
BAKASETAS'TAN AVCI'YA: OYNAMAK İSTİYORUM Trabzonspor'un Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen futbolcusu Bakasetas, hocasından forma istedi. Tecrübeli oyuncu, F.Bahçemaçında oynamak istediğini Abdullah Avcı'ya iletti vekendisini denemek için antrenmana çıkıp bireysel çalıştı. Ayak bileği ekleminde sıvı ve ödem bulunan Trezeguet ise sadece koşu yaptı. Ödemin durumuna göre yol haritası çizilecek.