Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Kopyala yapıştır 2
Giriş Tarihi: 1.11.2023

Kopyala yapıştır 2

YUNUS EMRE SEL
Kopyala yapıştır 2

Geçen sezon F.Bahçe’yi 2-0 yenerek liderlik koltuğundan eden Trabzonspor, idman görüntülerini maç sonrası paylaşıp “CTRL+C & CTRL+V” notunu düşmüştü. Cumartesi günü hedef yine aynı

2022-23 sezonunun 15. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup edip liderlik koltuğundan indirmişti. Bordo-mavililerin sosyal medya hesaplarından ise maç sonunda yapılan paylaşımda, Abdullah Avcı'nın karşılaşma öncesinde takıma verdiği taktiğin gollerle 'kopya' olması "CTRL + C & CTRL + V (Kopyalayapıştır)" komutlarıyla gösterilmişti.

ÖNCE ZİHİNLERDE KAZANACAK
F.Bahçe'nin lig ve Avrupa maçlarını detaylı analiz eden tecrübeli teknik adam, hem oyun planını hem de futbolcu tercihlerini buna göre yapmaya hazırlanıyor. Avcı'nın hafta sonu oynanacak maça da yine bu mantalite ile takımı hazırlaması, taktik anlayışın yanı sıra zihinsel hazırlığı da ön plana çıkartması bekleniyor. Fırtına'da hedef, bir kez daha Kanarya'yı yenip çıkışa geçmek.

BAKASETAS'TAN AVCI'YA: OYNAMAK İSTİYORUM
Trabzonspor'un Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen futbolcusu Bakasetas, hocasından forma istedi. Tecrübeli oyuncu, F.Bahçe maçında oynamak istediğini Abdullah Avcı'ya iletti ve kendisini denemek için antrenmana çıkıp bireysel çalıştı. Ayak bileği ekleminde sıvı ve ödem bulunan Trezeguet ise sadece koşu yaptı. Ödemin durumuna göre yol haritası çizilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Yemen'deki Husiler İsrail'e yönelik saldırıları üstlendi!
İhracı iptal edildi mesleğe dönecek
Yarbay Emre Mert son uçuşunu yapmıştı: Başarılı pilota yeni görev!
Resepsiyona damga vuran görüntünün gizemi çözüldü... Heleva Başkan Erdoğan'a ne dedi?
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! İsrail soykırımlarına sert tepki...
Katil İsrail’den katliam itirafı! Mülteci kampı soykırımını kabul edip yüzsüzlükte çığır açtılar
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’ndan esir kararı! ‘Yakında’ diyerek dünyaya duyurdular
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
MHP lideri Bahçeli’den Müge Anlı’ya övgü dolu sözler: Gönülden destekliyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Kopyala yapıştır 2
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA