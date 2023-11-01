Kopyala yapıştır 2

2022-23 sezonunun 15. haftasında Trabzonspor, kendi sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup edip liderlik koltuğundan indirmişti.F.Bahçe'nin lig ve Avrupa maçlarını detaylı analiz eden tecrübeli teknik adam, hem oyun planını hem de futbolcu tercihlerini buna göre yapmaya hazırlanıyor. Avcı'nın hafta sonu oynanacak maça da yine bu mantalite ile takımı hazırlaması, taktik anlayışın yanı sıraFırtına'da hedef, bir kez daha Kanarya'yı yenip çıkışa geçmek.Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen futbolcusu Bakasetas, hocasından forma istedi. Tecrübeli oyuncu,Ayak bileği ekleminde sıvı ve ödem bulunan Trezeguet ise sadece koşu yaptı. Ödemin durumuna göre yol haritası çizilecek.