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Giriş Tarihi: 5.1.2023

Kouassi Çin’e gidiyor

YUNUS EMRE SEL
Kouassi Çin’e gidiyor

Karagümrük’te kiralık forma giyen tecrübeli futbolcu için Fırtına, İstanbul ekibinden özel izin aldı. Kouassi’nin 1 milyon Euro maaş ve 400 bin Euro imza parasını ödememek şartıyla kontrat feshi yapılacak

Trabzonspor, Karagümrük'te kiralık forma giyen oyuncusu Kouassi'yi eski kulübü Wuhan Zall'a gönderme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Kulüplerin yazışmaları sürerken, bir başka Çin ekibi de teklifini iletti. Zall'ın önerisinin daha önce gelmesi nedeniyle yazışmalarda bu kulübün ön planda olduğu öğrenildi. Trabzonspor, bedelsiz kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinde olan 2022-23 sezonu için 1 milyon Euro garanti ücret ve 400 bin Euro imza parasını ödememek şartıyla fesih yapacak.

'YÜKSEK ENERJİYLE BU MAÇI KAZANIN'
FARKLI Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle sarsılan Trabzonspor, bugün taraftarının önünde Giresun'u yenerek moral depolamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına yaptığı konuşmada "Sahada yüksek enerji istiyorum. 90 dakika disiplinli olup oyun planına sadık kalın. Son şampiyonuz ve buna göre oynayın" dedi.

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Kouassi Çin’e gidiyor
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