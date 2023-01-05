Kouassi Çin’e gidiyor

Karagümrük’te kiralık forma giyen tecrübeli futbolcu için Fırtına, İstanbul ekibinden özel izin aldı. Kouassi’nin 1 milyon Euro maaş ve 400 bin Euro imza parasını ödememek şartıyla kontrat feshi yapılacak
Trabzonspor, Karagümrük'te kiralık forma giyen oyuncusu Kouassi'yi eski kulübü Wuhan Zall'a gönderme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Kulüplerin yazışmaları sürerken, bir başka Çin ekibi de teklifini iletti. Zall'ın önerisinin daha öncegelmesi nedeniyle yazışmalarda bu kulübün ön planda olduğu öğrenildi. Trabzonspor, bedelsiz kadrosuna kattığı 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesinde olan 2022-23 sezonu için 1 milyon Euro garanti ücret ve 400 bin Euro imza parasını ödememek şartıyla fesih yapacak.
'YÜKSEK ENERJİYLE BU MAÇI KAZANIN'
FARKLI Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle sarsılan Trabzonspor, bugün taraftarının önünde Giresun'u yenerek moral depolamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına yaptığı konuşmada "Sahada yüksekenerji istiyorum. 90 dakikadisiplinli olup oyun planınasadık kalın. Son şampiyonuzve buna göre oynayın" dedi.