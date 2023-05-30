Kourbelis fırtınası

Trabzonspor'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Bordo-mavililer, Panathinaikos'tan Dimitrios Kourbelis için hamle yapacak. Bakasetas ve Siopis olmak üzere iki Yunan oyuncusu bulunan Fırtına, 29 yaşındaki orta saha için nabız yoklayacak.deneyimli futbolcuyu kulübü kalmaya ikna etmeye çalışıyor.Yunanistan medyasına göre ise Trabzonspor, futbolcuya yıllık 900 bin Euro'luk garanti ücret teklifi yaptı.