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Giriş Tarihi: 30.5.2023

Kourbelis fırtınası

YUNUS EMRE SEL
Kourbelis fırtınası

Sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Yunan ön liberoya yıllık 900 bin Euro önerildi. Yakın arkadaşı Bakasetas da ikna etmek için devreye girdi

Trabzonspor'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Bordo-mavililer, Panathinaikos'tan Dimitrios Kourbelis için hamle yapacak. Bakasetas ve Siopis olmak üzere iki Yunan oyuncusu bulunan Fırtına, 29 yaşındaki orta saha için nabız yoklayacak. Kontratı bitecek olan deneyimli futbolcuyu kulübü kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Ancak kariyerinde yeni bir soluk arayan Yunan oyuncu, Bakasetas'ın da ikna çabası ile birlikte Karadeniz ekibini tercih etmeye yakın. Yunanistan medyasına göre ise Trabzonspor, futbolcuya yıllık 900 bin Euro'luk garanti ücret teklifi yaptı.

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