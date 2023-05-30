Kourbelis fırtınası

Sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Yunan ön liberoya yıllık 900 bin Euro önerildi. Yakın arkadaşı Bakasetas da ikna etmek için devreye girdi
Trabzonspor'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Bordo-mavililer, Panathinaikos'tan Dimitrios Kourbelis için hamle yapacak. Bakasetas ve Siopis olmak üzere iki Yunan oyuncusu bulunan Fırtına, 29 yaşındaki orta saha için nabız yoklayacak. Kontratıbitecek olan deneyimli futbolcuyu kulübü kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Ancakkariyerindeyeni bir solukarayan Yunan oyuncu,Bakasetas'ın da ikna çabasıile birlikte Karadeniz ekibinitercih etmeye yakın. Yunanistan medyasına göre ise Trabzonspor, futbolcuya yıllık 900 bin Euro'luk garanti ücret teklifi yaptı.