Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Kourbelıs gümrük yolcusu
Giriş Tarihi: 6.1.2024

Kourbelıs gümrük yolcusu

YUNUS EMRE SEL
Kourbelıs gümrük yolcusu

Yunan oyuncuya 3 talip var... Favori takım Fatih Karagümrük. Konyaspor ile Pendikspor da yarışta

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen veya az süre alan oyuncuların ayrılış süreci devam ediyor. Teklic, Rus ekibi Akhmat Grozny ile anlaşırken Kourbelis'e de Süper Lig'den teklifler var. Sezon başında bedelsiz olarak takıma katılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Konyaspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor yarışa girdi. Bordo-mavili yönetim kiralık ayrılığı kabul ederken, Kourbelis bu ekipler arasından tercihini yapacak. Anlaşma gereği yarım sezon için oyuncunun 550 bin Euro'luk ücretini ise yeni kulübü karşılayacak. Yunan futbolcunun ise Karagümrük'ün teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi.

7 EKSİK VAR FIRTINA'DA
Ankaragücü maçı öncesi 7 eksik var. Sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe bugün yok.

1 MİLYON EURO'LUK ZORUNLU FARK!
HIRVAT oyuncu Tonio Teklic, prensipte A.Grozny ile anlaşırken Rus ekibi ile Trabzonspor arasında ise pazarlıklar sürüyor. Bordo-mavililer sezon sonu için zorunlu bir satın alma opsiyonu koymaya çalışırken, Rus ekibi ise bu rakamın aşağıya düşmesi ve zorunlu olmamasını istiyor. İki kulüp arasında konuşulan satın alma opsiyonu rakamının ise 1 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi.

FIRTINA BAŞKENT'TE SERİ PEŞİNDE
SÜPER LİG'İN 19. haftasında Trabzonspor, bugün MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak. Ligde Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen bordo-mavililer, Avcı idaresinde dış sahada yenilgi görmedi. Karşılaşma, A.Gücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Kalıcı barış vurgusu
Son dakika haberleri: Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya kaybetti! Kara Kartal’da kan kaybı sürüyor…
Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Başkan Erdoğan'dan çok net ekonomi mesajı: Mutlak zafere ulaştıracağız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'da
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Kourbelıs gümrük yolcusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA