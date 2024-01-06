Kourbelıs gümrük yolcusu

Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen veya az süre alan oyuncuların ayrılış süreci devam ediyor. Teklic, Rus ekibi Akhmat Grozny ile anlaşırken Kourbelis'e de Süper Lig'den teklifler var.Bordo-mavili yönetim kiralık ayrılığı kabul ederken, Kourbelis bu ekipler arasından tercihini yapacak. Anlaşma gereği yarım sezon için oyuncunun 550 bin Euro'luk ücretini ise yeni kulübü karşılayacak.Ankaragücü maçı öncesi 7 eksik var. Sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe bugün yok.HIRVAT oyuncu Tonio Teklic, prensipte A.Grozny ile anlaşırken Rus ekibi ile Trabzonspor arasında ise pazarlıklar sürüyor. Bordo-mavililer sezon sonu için zorunlu bir satın alma opsiyonu koymaya çalışırken, Rus ekibi ise bu rakamın aşağıya düşmesi ve zorunlu olmamasını istiyor. İki kulüp arasında konuşulan satın alma opsiyonu rakamının ise 1 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi.19. haftasında Trabzonspor, bugün MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak. Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak. Ligde Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen bordo-mavililer, Avcı idaresinde dış sahada yenilgi görmedi. Karşılaşma, A.Gücü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.