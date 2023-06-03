Kourbelis İstanbul’da

Trabzonspor'da transfer görüşmeleri yapılan Dimitrios Kourbelis, İstanbul'a geldi. Bu sezon sonunda kontratı biten oyuncu, kulübü ile sözleşme uzatmazken Bakasetas ve Siopis'in de devreye girmesi ile Trabzonspor'un gündemine geldi.Atina kulübünde 174 kez sahaya çıkan ve 8 golün yanına 10 asist ekleyen oyuncu, 30 defa da Yunanistan Milli Takımı formasını sırtına geçirdi. İstanbul Havaalanı'nda Trabzonspor yetkilileri tarafından karşılanan deneyimli isim ile yapılacak görüşmelerin ardından kulüpten açıklama gelmesi bekleniyor.Karagümrük (4-1) ve Giresun (4-2) galibiyetleri ile kendine gelen Trabzonspor, seriyi üç maça çıkartmak için bugün sahada. Alanyaspor'u evinde ağırlayacak olan Fırtına, ligin ilk yarısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin de rövanşı için ter dökecek. Son iki maçını da dörder golle kazanan bordo-mavililer tarihinde deserisini istiyor.