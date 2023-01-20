Kulübe esti gürledi!

Abdullah Avcı’nın maç içinde yaptığı değişiklikler 13 gol ve 6 asistle karşılık buldu. Bu performans ligde 5 puan kazanılmasını sağlarken, kupada da çeyrek finali getirdi.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'u yedek kulübesinin büyük katkısıyla 4-1 yenip çeyrek final biletini kaptı. Fırtına'da Abdullah Avcı'nın sonradan oyuna sürdüğü futbolcular, başarılı çalıştırıcının yüzünü kara çıkarmadı. Yapılandeğişiklikler sayesindeTrabzonspor,tüm kulvarlarda13 gol ve 6 asistlikkatkı aldı. Bu performans ligde 5 puanın haneye yazılmasını ve Türkiye Kupası'nda da tur kapısının aralanmasını sağladı.
KENARDAN EN FAZLA KATKI UMUT BOZOK'TAN
Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 49 kez sarsan Fırtına, bu gollerin yüzde 27'sini sonradan oyuna girenlerin ayağından buldu. Bu hamlelerTrabzonspor'u birçok maçta ayaktatuttu. En fazla katkıyı 2 kez ağlarısarsıp 1 asist yapan Umut Bozok verdi. Bakasetas ile Maxi Gomez 1'er gol atıp 1'er asist yaptı. Yusuf Yazıcı ve Bardhi 2'şer gol atarken Doğucan, Abdülkadir, Denswil, Hugo ve Tregeguet 1'er defa fileleri havalandırdı. Djaniny 2 golpasıyla arkadaşlarına destek olurkenNaci de 1 asist gerçekleştirdi.