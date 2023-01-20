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Giriş Tarihi: 20.1.2023

Kulübe esti gürledi!

UĞUR ÇEM
Kulübe esti gürledi!

Abdullah Avcı’nın maç içinde yaptığı değişiklikler 13 gol ve 6 asistle karşılık buldu. Bu performans ligde 5 puan kazanılmasını sağlarken, kupada da çeyrek finali getirdi.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'u yedek kulübesinin büyük katkısıyla 4-1 yenip çeyrek final biletini kaptı. Fırtına'da Abdullah Avcı'nın sonradan oyuna sürdüğü futbolcular, başarılı çalıştırıcının yüzünü kara çıkarmadı. Yapılan değişiklikler sayesinde Trabzonspor, tüm kulvarlarda 13 gol ve 6 asistlik katkı aldı. Bu performans ligde 5 puanın haneye yazılmasını ve Türkiye Kupası'nda da tur kapısının aralanmasını sağladı.

KENARDAN EN FAZLA KATKI UMUT BOZOK'TAN
Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 49 kez sarsan Fırtına, bu gollerin yüzde 27'sini sonradan oyuna girenlerin ayağından buldu. Bu hamleler Trabzonspor'u birçok maçta ayakta tuttu. En fazla katkıyı 2 kez ağları sarsıp 1 asist yapan Umut Bozok verdi. Bakasetas ile Maxi Gomez 1'er gol atıp 1'er asist yaptı. Yusuf Yazıcı ve Bardhi 2'şer gol atarken Doğucan, Abdülkadir, Denswil, Hugo ve Tregeguet 1'er defa fileleri havalandırdı. Djaniny 2 gol pasıyla arkadaşlarına destek olurken Naci de 1 asist gerçekleştirdi.

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Kulübe esti gürledi!
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