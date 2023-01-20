Kulübe esti gürledi!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'u yedek kulübesinin büyük katkısıyla 4-1 yenip çeyrek final biletini kaptı. Fırtına'da Abdullah Avcı'nın sonradan oyuna sürdüğü futbolcular, başarılı çalıştırıcının yüzünü kara çıkarmadı.Bu performans ligde 5 puanın haneye yazılmasını ve Türkiye Kupası'nda da tur kapısının aralanmasını sağladı.Bu sezon rakip ağları tüm kulvarlarda 49 kez sarsan Fırtına, bu gollerin yüzde 27'sini sonradan oyuna girenlerin ayağından buldu.Bakasetas ile Maxi Gomez 1'er gol atıp 1'er asist yaptı. Yusuf Yazıcı ve Bardhi 2'şer gol atarken Doğucan, Abdülkadir, Denswil, Hugo ve Tregeguet 1'er defa fileleri havalandırdı.