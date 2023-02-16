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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Kuntz, Almanya’dan Trabzon’a geliyor

Kuntz, Almanya’dan Trabzon’a geliyor
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz bugün ülkesi Almanya'dan dönecek ve ayağının tozuyla Trabzon'a gidecek. Depremzedelere destek olmak için geçtiğimiz hafta sonunda ülkesinde bir markette kasiyerlik yapan tecrübeli çalıştırıcının, "Herkes kenetlenmişken ben burada kalamam. Benim de destek için Trabzonspor maçı için tribünde olmam gerek" dediği öğrenildi.



MÜZİK yayını ve tezahüratın olmayacağı maçta tribünler hep bir ağızdan 10 şehrimizin plaka numaralarının dakikalarında yukarıdaki listede yer aldığı şekilde şehrin adıyla birlikte 'Burda' diye haykıracak. Depremin yaşandığı saate vurgu olarak da 4. dakika 17. saniyede 'Türkiye üşüme Trabzon seninle" diye bağırılacak.

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Kuntz, Almanya’dan Trabzon’a geliyor
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