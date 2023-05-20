Lahtimi’den ayrılık talebi

Trabzonspor'da eski teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda transfer edilen Lahtimi, Nenad Bjelica döneminde de yeteri kadar forma şansı bulamadı. Bugüne kadar sadece 8 maçta 127 dakika sahada kalan Lahtimi'nin menajeri Yassine Chadi, 22 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili bir karar verebilmek için yönetim kurulundan görüşme talep etti. Lahtimi'nin menajerinin yönetim kuruluna, kanat oyuncusunun daha çok süre alabileceği bir takıma gitmesi yönünde talepte bulunması bekleniyor.