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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Larsen, Eren’i solladı!

Larsen, Eren’i solladı!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sol bek mevkiinde radikal bir karar alacak. Avcı'nın, bu sezon takımda Uğurcan'dan sonra en fazla süreyi verdiği isim olan Eren Elmalı'yı kulübeye çekmeyi planladığı kaydedildi. Basel ile oynanan Konferans Ligi ilk maçında 11'de sahaya sürdüğü Eren'i ikinci yarıda oyundan çıkaran Avcı, yerine aldığı Larsen'i gösterdiği başarılı performans sonrası rövanş maçında 11'de görevlendirmişti. Sağ bek orijinli Larsen, sol bekteki performansıyla beğenilmişti. Birçok futbolsever Danimarkalı yıldızın, sol bekte daha verimli olduğunu savunurken Avcı da antrenmanlarda bu ismi oynatmaya devam ediyor.

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Larsen, Eren’i solladı!
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