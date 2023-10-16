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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Ligde hiçbir şey için geç değil

YUNUS EMRE SEL
Ligde hiçbir şey için geç değil

Oyuncularıyla toplantı üstüne toplantı yapan Abdullah Avcı, “Önümüzde 30 maç var. Her şey değişebilir” dedi

Trabzonspor'da ikinci kez takımın başına geçen Abdullah Avcı, ciddi bir değişime imza atmak istiyor. Yoğun tempoda çalışmalara başlayan ve göreve gelir gelmez analiz ekibinden futbolcuların verilerini isteyen tecrübeli çalıştırıcı, takımın hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi duruma gelebilmesi için çaba harcıyor. Toplantı üstüne toplantı düzenleyen 60 yaşındaki teknik adamın, oyuncularını, "Sadece 8 hafta geride kaldı. Önümüzde 30 maç daha var. Bu ligde çok şey değişir. Hiçbir şey için geç kalınmış değil" diyerek motive ettiği ve kadro kalitesine vurgu yaptığı öğrenildi.

Stoperde değişim zamanı
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'yla birlikte takım içerisinde birçok mevkide değişim yaşanması bekleniyor. Bunlardan birinin de stoper bölgesinde olacağı öğrenildi. Bjelica, ağırlıklı olarak Baniya-Benkovic ikilisine görev verirken Abdullah Avcı'nın ise Baniya'nın yanında Denswil'i oynatma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

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