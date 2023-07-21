Maaş jesti!

Trabzonspor'da bir taraftan transfer harekâtı sürerken, diğer taraftan da kadro içindeki mali dengeleri korumak adına çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yabancı ile yerli oyuncular arasındaki açılan maaş farkını düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kuruluyla birlikte düğmeye bastı.Yaklaşıkyüzde 50 oranında iyileştirmeyapılırken bu, futbolculartarafından memnuniyetlekarşılandı. Takımda en fazla kazananyerlilerden UmutBozok, Uğurcan ve AbdülkadirÖmür gibiisimlerin ücretlerindeortalama 10 milyonTL artış oldu.BORDO-MAVİLİ takımın yeni stoperi Filip Benkovic, hakkında merak edilenleri anlattı. 26 yaşındaki Hırvat yıldız, şöyle konuştu:Hocamız beni nerede değerlendirmek isterse orada yardımcı olurum. Takım arkadaşlarıyla çok fazla iletişim kuran, konuşarak onlara destek veren ve saha içerisinde alacakları kararları kolaylaştırmaya yardımcı olmaya çalışan, ters kanada oynayacağı toplarla oyunun yönünü değiştirmeyi seven ve ikili mücadelelerden korkmayan bir futbolcuyum."Trabzonspor, Papara Elektronik A.Ş. ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı. 2023-24 sezonunda bordo-mavili takımın giydiği resmi kıyafetlerde görünürlük, stadyum içi ve dışındaki mecralarda marka bulundurma, sosyal medya ve dijital iş birlikleri gibi hakların sahibi olan Papara, bu anlaşma karşılığında Trabzonspor'a KDV hariç 2 milyon Euro peşin ödeme yapacak