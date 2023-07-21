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Giriş Tarihi: 21.7.2023

Maaş jesti!

YUNUS EMRE SEL
Maaş jesti!

Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, ücretleri %50 oranında yükseltti. Abdülkadir, Uğurcan ve Umut gibi isimlerin kazançlarında 10 milyon TL civanda artış oldu

Trabzonspor'da bir taraftan transfer harekâtı sürerken, diğer taraftan da kadro içindeki mali dengeleri korumak adına çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yabancı ile yerli oyuncular arasındaki açılan maaş farkını düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kuruluyla birlikte düğmeye bastı.

TEFE-TÜFE ORANINDA
Alınan kararla Temmuz itibariyle tüm yerli oyunculara TEFE-TÜFE oranında iyileştirme gerçekleştirildi. Yaklaşık yüzde 50 oranında iyileştirme yapılırken bu, futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı. Takımda en fazla kazanan yerlilerden Umut Bozok, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi isimlerin ücretlerinde ortalama 10 milyon TL artış oldu.

İKİLİ MÜCADELEDEN KORKMAM
BORDO-MAVİLİ takımın yeni stoperi Filip Benkovic, hakkında merak edilenleri anlattı. 26 yaşındaki Hırvat yıldız, şöyle konuştu: "Kariyerim boyunca 4'lü defansta da 3'lü defansta da oynadım. Sağ ayaklı bir futbolcu olmama rağmen sol tarafta da görev yaptım. Hocamız beni nerede değerlendirmek isterse orada yardımcı olurum. Takım arkadaşlarıyla çok fazla iletişim kuran, konuşarak onlara destek veren ve saha içerisinde alacakları kararları kolaylaştırmaya yardımcı olmaya çalışan, ters kanada oynayacağı toplarla oyunun yönünü değiştirmeyi seven ve ikili mücadelelerden korkmayan bir futbolcuyum."

SPONSORDAN 2 MİLYON EURO
Trabzonspor, Papara Elektronik A.Ş. ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı. 2023-24 sezonunda bordo-mavili takımın giydiği resmi kıyafetlerde görünürlük, stadyum içi ve dışındaki mecralarda marka bulundurma, sosyal medya ve dijital iş birlikleri gibi hakların sahibi olan Papara, bu anlaşma karşılığında Trabzonspor'a KDV hariç 2 milyon Euro peşin ödeme yapacak

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