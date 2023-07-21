Maaş jesti!

Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, ücretleri %50 oranında yükseltti. Abdülkadir, Uğurcan ve Umut gibi isimlerin kazançlarında 10 milyon TL civanda artış oldu
Trabzonspor'da bir taraftan transfer harekâtı sürerken, diğer taraftan da kadro içindeki mali dengeleri korumak adına çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yabancı ile yerli oyuncular arasındaki açılan maaş farkını düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kuruluyla birlikte düğmeye bastı.
TEFE-TÜFE ORANINDA
Alınan kararla Temmuz itibariyletüm yerli oyuncularaTEFE-TÜFE oranında iyileştirmegerçekleştirildi. Yaklaşıkyüzde 50 oranında iyileştirmeyapılırken bu, futbolculartarafından memnuniyetlekarşılandı. Takımda en fazla kazananyerlilerden UmutBozok, Uğurcan ve AbdülkadirÖmür gibiisimlerin ücretlerindeortalama 10 milyonTL artış oldu.
İKİLİ MÜCADELEDENKORKMAM
BORDO-MAVİLİ takımın yeni stoperi Filip Benkovic, hakkında merak edilenleri anlattı. 26 yaşındaki Hırvat yıldız, şöyle konuştu: "Kariyerim boyunca4'lü defansta da 3'lü defansta da oynadım. Sağayaklı bir futbolcu olmama rağmen sol taraftada görev yaptım. Hocamız beni nerede değerlendirmek isterse orada yardımcı olurum. Takım arkadaşlarıyla çok fazla iletişim kuran, konuşarak onlara destek veren ve saha içerisinde alacakları kararları kolaylaştırmaya yardımcı olmaya çalışan, ters kanada oynayacağı toplarla oyunun yönünü değiştirmeyi seven ve ikili mücadelelerden korkmayan bir futbolcuyum."
SPONSORDAN 2 MİLYON EURO
Trabzonspor, Papara Elektronik A.Ş. ile reklam ve sponsorluk anlaşması imzaladı. 2023-24 sezonunda bordo-mavili takımın giydiği resmi kıyafetlerde görünürlük, stadyum içi ve dışındaki mecralarda marka bulundurma, sosyal medya ve dijital iş birlikleri gibi hakların sahibi olan Papara, bu anlaşma karşılığında Trabzonspor'a KDV hariç 2 milyon Euro peşin ödeme yapacak