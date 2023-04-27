Maaş ödeyebilecek seviyeye geleceğiz

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında önemli mesajlar verdi. İşte öne çıkanlar: "Hem sahada hem ekonomide güçlü olmak zorundayız. Şu bir gerçek ki kendi öz kaynaklarından üretmediğin ve satamadığın sürece saha da kulüp kasası da zarara uğruyor. Takımın yıllık maaş bütçesi ödenebilir seviyeye düşürülecek. Başta stadyum olmak üzere yeni sponsorluklar kazandırılacak ve gelir getirici projeler hayata geçirilecek. TS Club tarafındaki organizasyon ile loca, bilet ve kombine satışları yeniden düzenlenecek. Gerek Türkiye gerekse Avrupa'dan yetenekli ve gelecek vadeden oyuncular kulübümüze kazandırılacak. İnanç ve inatla bu sorunları çözeceğiz."