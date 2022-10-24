Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Maça gelemeyen taraftar kombinesini kulübe devretsin!
Giriş Tarihi: 24.10.2022

Maça gelemeyen taraftar kombinesini kulübe devretsin!

Maça gelemeyen taraftar kombinesini kulübe devretsin!

Trabzonspor yönetimi, kombine sahibi olup da maçlara gelmeyen binlerce taraftar yüzünden tribünlerde oluşan boşlukları gidermek için bu yola başvuracak

Geçen sezon şampiyonluğa koşarken her maçını kapalı gişe oynayan Trabzonspor, bu sezon ise tribünleri doldurmakta zorlanıyor. İç sahada Sivasspor ile oynanan son maça gelen 21 bin 175 taraftar bu sezonun en düşük seyirci sayısı olurken, teknik heyet ve futbolcular da bu duruma anlam veremiyor. Tribünlerin boş gözükmesindeki en önemli nedenlerden bir tanesi ise tamamen kombine olarak satılan kale arkası alt tribünlerinin dolmaması. Kombinesi olmasına rağmen maça gelmeyen veya herhangi bir şekilde biletini devretmeyen 9 bin taraftarın yokluğu tribünleri de boş gösteriyor. Yönetim de bir sonraki maç için bu konuda bir uyarı yapma kararı aldı. Buna göre kombinesi olup maça gelemeyecek olan taraftarların bu haklarını tek maçlığına kulübe devretmeleri istenecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul'da özel üniversite binası çöktü
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Dev paket Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi
Son dakika Galatasaray haberi: Erden Timur'dan zehir zemberek sözler! "Ali Palabıyık operasyon için gönderilmiş"
SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
Son dakika: Silivri’de polislere alçak saldırı: Komiser yardımcısı şehit oldu
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Dünyaca ünlü ekonomistin Türkiye övgüsü Özgür Demirtaş'ı üzdü: Başarılı büyüme politikasını gölgelemeye çalıştı
Domates çorbasından sonra şimdi de patates püresi! Sözde aktivistlerden 110 milyon dolarlık tabloya saldırı
Diyarbakır'da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan: Türkiye yüzyılını sizlerle zirveye taşıyacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Maça gelemeyen taraftar kombinesini kulübe devretsin!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA