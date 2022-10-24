Maça gelemeyen taraftar kombinesini kulübe devretsin!

eçen sezon şampiyonluğa koşarken her maçını kapalı gişe oynayan Trabzonspor, bu sezon ise tribünleri doldurmakta zorlanıyor. İç sahada Sivasspor ile oynanan son maça gelen 21 bin 175 taraftar bu sezonun en düşük seyirci sayısı olurken, teknik heyet ve futbolcular da bu duruma anlam veremiyor.Kombinesi olmasına rağmen maça gelmeyen veya herhangi bir şekilde biletini devretmeyen 9 bin taraftarın yokluğu tribünleri de boş gösteriyor. Yönetim de bir sonraki maç için bu konuda bir uyarı yapma kararı aldı. Buna göre kombinesi olup maça gelemeyecek olan taraftarların bu haklarını tek maçlığına kulübe devretmeleri istenecek.