Madem özlediniz işte geldim!

Sakatlıktan dönen Edin Visca, Fırtına’yı sert estirdi. Takım arkadaşları, “Seni çok özlemiştik kardeşim’ mesajları yagdırdı
Trabzonspor'da sezon başından itibaren iki tane çok ciddi sakatlık yaşayan Edin Visca, 8 maç aranın ardından oyuna sonradan girdiği Adana Demirspor maçında adeta şov yaptı. Oyuna girdikten 4 dakika sonra bir gol atan, bir de asist katkısı sağlayan Edin Visca, bir kez daha gönülleri fethetti. Yaşadığı son sakatlıknedeniyle en az 4 ay süreylesahalardan uzak kalmasıbeklenen oyuncu hırs yaparak,kendisine çok iyi baktıve verilen programı harfiyenuygulayarak 2 ay daha dolmadansahalara döndü. Bu arada 33 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusunun sosyal medya paylaşımının altına da takım arkadaşları, "Seni çok özlemiştikkardeşim" yazarken, Trabzonspor da "Şef" ifadesiyle yorum yaptı.