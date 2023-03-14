Madem özlediniz işte geldim!

Trabzonspor'da sezon başından itibaren iki tane çok ciddi sakatlık yaşayan Edin Visca, 8 maç aranın ardından oyuna sonradan girdiği Adana Demirspor maçında adeta şov yaptı. Oyuna girdikten 4 dakika sonra bir gol atan, bir de asist katkısı sağlayan Edin Visca, bir kez daha gönülleri fethetti.Bu arada 33 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusunun sosyal medya paylaşımının altına da takım arkadaşları,yazarken, Trabzonspor daifadesiyle yorum yaptı.