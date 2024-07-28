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Giriş Tarihi: 28.7.2024

Malheiro geldi Ozan rahatladı

Malheiro geldi Ozan rahatladı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sezonun ilk maçında asıl mevkileri ön libero ve orta saha olmasına rağmen farklı bölgelerde görevlendirdiği Mendy ve Ozan Tufan'ı süreç içerisinde orijinal yerlerine döndürmesi bekleniyor. Ruzomberok karşısında stoperde görev yapan Mendy ile sağ bekte oynayan Ozan yeni transferlerin gelmesiyle rahatladı. Tecrübeli çalıştırıcının, Ruzomberok ile oynanacak olan rövanş karşılaşmasında sağ bekte yeni transfer Pedro Malheiro'yu görevlendirerek, Ozan'ı orta sahaya çekmesi bekleniyor.
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Malheiro geldi Ozan rahatladı
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