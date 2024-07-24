Malheiro imzayı attı

cuma gecesi Türkiye'ye getirdiği Pedro Malheiro'nun transferini dün resmen açıkladı. Portekizli sağ bek ile 4+1 yıllık mukavele yapıldığı duyuruldu.Opsiyon hakkı kullanılırsa da o sezon 986 bin Euro kazanacak. Fırtına, 23 yaşındaki futbolcu için Boavista'ya 2 milyon Euro bonservis bedelini 3 taksit halinde ödeyecek. 79 numaralı formayı giyecek olan Malheiro, "Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum.Kulübümüzün bu seneki hedeflerinin bilincindeyim ve bu hedeflere ulaşma yolunda her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi., Standard Liege'den kadrosuna kattığı Denis Draguş için Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde imza töreni düzenledi. 4 yıllık anlaşma sağlanan Rumen forvet, "Taraftarımız ilk günden bu yana bana evimdeymişim gibi hissettirdi.dedi.