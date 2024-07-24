Malheiro imzayı attı

Trabzonspor,
cuma gecesi Türkiye'ye getirdiği Pedro Malheiro'nun transferini dün resmen açıkladı. Portekizli sağ bek ile 4+1 yıllık mukavele yapıldığı duyuruldu. Oyuncunun ilk 3 sezon 830'ar bin Euro, 4. yıl ise 882 bin Euro garanti ücret alacağı bildirildi.
Opsiyon hakkı kullanılırsa da o sezon 986 bin Euro kazanacak. Fırtına, 23 yaşındaki futbolcu için Boavista'ya 2 milyon Euro bonservis bedelini 3 taksit halinde ödeyecek. 79 numaralı formayı giyecek olan Malheiro, "Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Burada da kulübün benden beklentilerinin farkındayım.
Kulübümüzün bu seneki hedeflerinin bilincindeyim ve bu hedeflere ulaşma yolunda her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
DRAGUŞ MESAJI VERDİ
Trabzonspor
, Standard Liege'den kadrosuna kattığı Denis Draguş için Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde imza töreni düzenledi. 4 yıllık anlaşma sağlanan Rumen forvet, "Taraftarımız ilk günden bu yana bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Tutkularının ne kadar fazla olduğunun farkındayım. İyi bir sezon geçirerek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum"
dedi.