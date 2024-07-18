Malheiro’da sona doğru

Trabzonspor'da Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'nin sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılmasından sonra hukuki işlem başlatan kulüp yetkilileri, hemen yeni bir isim arayışına girdi. Bordo-mavili takımın gündemine gelen ilk isim, geçtiğimiz sezon da istenilenoldu. 23 yaşındaki Portekizli oyuncu içinMalheiro ile de görüşmelerin olumlu devam ettiği ve son detayların konuşulduğu öğrenildi.Scout ekibinin bizzat giderek daha önceden yerinde izlediği Malheiro, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol-2 asistlik katkı sağladı. Stoper bölgesi için de lider özellikleri olan tecrübeli bir futbolcu arayan Trabzonspor, Stefan Savic'i gözüne kestirdi.Savic'in İspanyol kulübüyle sözleşmesi Haziran 2025'te tamamlanacak.UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi sonucu Ruzomberok (Slovakya)- Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Trabzonspor'un rakibi bugün netleşecek. 1.Ön Eleme Turu'nda iki takım arasında oynanan maçta Ruzomberok, Tobol'u sahasında 5-2 yenmişti. Rövanş mücadelesi bu akşam saat 18.00'de Kazakistan'da oynanacak. Bir sürpriz olmazsa Ruzomberok, Trabzonspor'un 25 Temmuz'd