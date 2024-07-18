Malheiro’da sona doğru

Trabzonspor'da Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'nin sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılmasından sonra hukuki işlem başlatan kulüp yetkilileri, hemen yeni bir isim arayışına girdi. Bordo-mavili takımın gündemine gelen ilk isim, geçtiğimiz sezon da istenilen Pedro Malheiro
oldu. 23 yaşındaki Portekizli oyuncu için Boavista ile bonservis pazarlıklarında büyük ölçüde anlaşıldı.
Malheiro ile de görüşmelerin olumlu devam ettiği ve son detayların konuşulduğu öğrenildi.
STOPERDE İLK HEDEF STEFAN SAVİC
Scout ekibinin bizzat giderek daha önceden yerinde izlediği Malheiro, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol-2 asistlik katkı sağladı. Stoper bölgesi için de lider özellikleri olan tecrübeli bir futbolcu arayan Trabzonspor, Stefan Savic'i gözüne kestirdi. Bordo-mavili kulüp, hem 33 yaşındaki Karadağlı oyuncu hem de kulübü Atletico Madrid ile temaslarını hızlandırdı.
Savic'in İspanyol kulübüyle sözleşmesi Haziran 2025'te tamamlanacak.
RAKİP BUGÜN NETLEŞİYOR
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi sonucu Ruzomberok (Slovakya)- Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak olan Trabzonspor'un rakibi bugün netleşecek. 1.Ön Eleme Turu'nda iki takım arasında oynanan maçta Ruzomberok, Tobol'u sahasında 5-2 yenmişti. Rövanş mücadelesi bu akşam saat 18.00'de Kazakistan'da oynanacak. Bir sürpriz olmazsa Ruzomberok, Trabzonspor'un 25 Temmuz'd