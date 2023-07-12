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Giriş Tarihi: 12.7.2023

Marc Bartra ile yollar ayrıldı

Marc Bartra ile yollar ayrıldı
Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında Real Betis'ten 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük eleştiri toplayan Marc Bartra, 1 yıl oynadıktan sonra takımdan ayrıldı. Yüksek maliyeti nedeniyle bir süredir sözleşmesinin feshedilmesi üzerinde görüşmeler yapılan oyuncuyla dün anlaşmaya varıldı. Trabzonspor, İspanyol stopere 1 milyon Euro fesih bedeli ödeyecek. KAP'a yapılan açıklamada; bu paranın 8 taksit halinde verileceği belirtildi. Kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun gelecekte 2 yıllık maaşı, bonuslar ve menajerlik ücreti olan yaklaşık 9 milyon Euro'dan kurtulmuş oldu. Oyuncu, Trabzonspor'un Slovenya'daki kampından ayrılarak İspanya'ya gitti. Bartra'nın, eski takımı Real Betis ile anlaşması bekleniyor.

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Marc Bartra ile yollar ayrıldı
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