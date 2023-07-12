Marc Bartra ile yollar ayrıldı

geçtiğimiz sezon başında Real Betis'ten 1 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük eleştiri toplayan Marc Bartra, 1 yıl oynadıktan sonra takımdan ayrıldı. Yüksek maliyeti nedeniyle bir süredir sözleşmesinin feshedilmesi üzerinde görüşmeler yapılan oyuncuyla dün anlaşmaya varıldı.KAP'a yapılan açıklamada; bu paranın 8 taksit halinde verileceği belirtildi. Kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun gelecekte 2 yıllık maaşı, bonuslar ve menajerlik ücreti olanOyuncu, Trabzonspor'un Slovenya'daki kampından ayrılarak İspanya'ya gitti. Bartra'nın, eski takımı Real Betis ile anlaşması bekleniyor.