Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Marek Hamsik bırakıyor mu?
Giriş Tarihi: 3.2.2023

Marek Hamsik bırakıyor mu?

Marek Hamsik bırakıyor mu?
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Marek Hamsik, takımının Antalyaspor ile karşılaştığı saatlerde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sağ baldır bölgesinde kas yaralanması yaşayan ve tedavi sürecinde ülkesine giden yıldız futbolcu, kendisiyle özdeşleşen saç stiline veda etti. Slovak yıldızın imajını değiştirmesi, 'futbolu bırakma kararı' aldığı şeklinde yorumlandı. 35 yaşındaki Hamsik, geçmişte verdiği bir röportajda, saçlarını kestirdiğinde futbolu bırakacağını söylemişti. Teknik direktör Abdullah Avcı da Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada "Trabzon'a geldikten sonra birlikte yemek yiyeceğiz. Ondan sonra daha sağlıklı karar vereceğiz. Trabzonspor ondan faydalanmak ister" ifadesini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var
SON DAKİKA | EYT yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi: 7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelecek
Son dakika: 9 büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
Son dakika! Sözleşmeli akademik personele kadro! TBMM'de kabul edildi
Son dakika haberleri: Zirve yarışında Fenerbahçe’ye Adana Demirspor darbesi! Kanarya, zorlu deplasmanda 1 puana razı oldu…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Almanya tamam sıra Türkiye’de
Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Saçımız, başımızdaki sömürgeci
CHP’de bot savaşı! İfşa olunca anketi hemen sildiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Marek Hamsik bırakıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA