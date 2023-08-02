Mehmet Can’da işlem tamam

rabzonspor, KAP'a yaptığı açıklama ile Mehmet Can Aydın transferini resmileştirdi.. Bu rakam da 3 eşit taksite bölünecek. Mehmet Can ise ilk yıl 8 milyon 100 bin, Trabzonspor'da devam etmesi halinde 2024-25 sezonu için 18 milyon, 2025-26'da 20 milyon 250 bin TL garanti ücret alacak. Son iki sezonda 40 resmi müsabakada yer alması durumunda da mukavelesi 1 yıl daha uzayacak ve 2026-27'de ücreti 21 milyon 750 TL olacak.Trabzonspor Kulübü'nün 56. kuruluş yıl dönümü, bugün 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda (Meydan Parkı Atatürk Anıtı önü) kutlanacak. 'İnadıyla Şampiyon' belgeseli ise 4-6 Ağustos'ta Trabzon'da vizyona girecek. 15 Eylül'den itibaren de Türkiye ve Avrupa genelinde gösterimde olacak.