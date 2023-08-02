Mehmet Can’da işlem tamam

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklama ile Mehmet Can Aydın transferini resmileştirdi. Kiralama bedeli olarakAlman kulübüne iki taksithalinde 350 bin Euro ödenecek.Opsiyonunun kullanılmasıdurumunda bordo-mavililerinkasasından 1.4 milyon Eurodaha çıkacak. Bu rakam da 3 eşit taksite bölünecek. Mehmet Can ise ilk yıl 8 milyon 100 bin, Trabzonspor'da devam etmesi halinde 2024-25 sezonu için 18 milyon, 2025-26'da 20 milyon 250 bin TL garanti ücret alacak. Son iki sezonda 40 resmi müsabakada yer alması durumunda da mukavelesi 1 yıl daha uzayacak ve 2026-27'de ücreti 21 milyon 750 TL olacak. Ayrıcakesin transferinin gerçekleşmesindensonra 21 yaşındakisağ bekin, 10 milyon Euro karşılığındaserbest kalma hakkıbulunacak.
Trabzonspor'da 56. yıl coşkusu
Trabzonspor Kulübü'nün 56. kuruluş yıl dönümü, bugün 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda (Meydan Parkı Atatürk Anıtı önü) kutlanacak. 'İnadıyla Şampiyon' belgeseli ise 4-6 Ağustos'ta Trabzon'da vizyona girecek. 15 Eylül'den itibaren de Türkiye ve Avrupa genelinde gösterimde olacak.