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Giriş Tarihi: 2.8.2023

Mehmet Can’da işlem tamam

Mehmet Can’da işlem tamam
Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklama ile Mehmet Can Aydın transferini resmileştirdi. Kiralama bedeli olarak Alman kulübüne iki taksit halinde 350 bin Euro ödenecek. Opsiyonunun kullanılması durumunda bordo-mavililerin kasasından 1.4 milyon Euro daha çıkacak. Bu rakam da 3 eşit taksite bölünecek. Mehmet Can ise ilk yıl 8 milyon 100 bin, Trabzonspor'da devam etmesi halinde 2024-25 sezonu için 18 milyon, 2025-26'da 20 milyon 250 bin TL garanti ücret alacak. Son iki sezonda 40 resmi müsabakada yer alması durumunda da mukavelesi 1 yıl daha uzayacak ve 2026-27'de ücreti 21 milyon 750 TL olacak. Ayrıca kesin transferinin gerçekleşmesinden sonra 21 yaşındaki sağ bekin, 10 milyon Euro karşılığında serbest kalma hakkı bulunacak.

Trabzonspor'da 56. yıl coşkusu
Trabzonspor Kulübü'nün 56. kuruluş yıl dönümü, bugün 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda (Meydan Parkı Atatürk Anıtı önü) kutlanacak. 'İnadıyla Şampiyon' belgeseli ise 4-6 Ağustos'ta Trabzon'da vizyona girecek. 15 Eylül'den itibaren de Türkiye ve Avrupa genelinde gösterimde olacak.

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Mehmet Can’da işlem tamam
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