Mendy’nin son talibi Espanyol

Trabzonspor'da Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy için ayrılık çanları çalıyor. Lens'ten Salis Abdul Samed'i alan Nice, Mendy'den vazgeçerken Sevilla ve Real Betis oyuncunun şartlarını öğrenmek için bordo-mavililerin kapısını çaldı. Ancak araya sürpriz bir şekilde başka bir La Liga ekibi Espanyol girdi.Görüşmelerin özellikle opsiyon bedeli üzerinde yoğunlaştığı, Katalan kulübünün ise futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. Bu sezon daha önce Fırtına'nın Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçta 5 dakika süre alan 25 yaşındaki futbolcu, dün akşam da 46'da oyuna dahil oldu.