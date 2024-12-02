MHK başkanını görevden alın!

Trabzonspor Kulübü'nün olağan genel kurulunda, tek aday olarak seçime giren Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi. Teşekkür konuşması için kürsüye geldiğinde, hedefinde TFF vardı. İşte o açıklamalar: "TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na çağrıda bulunuyorum. Hakem hataları artık sadece bir tesadüf değil, kulüplerin emeğini gasp eden sistemsel bir probleme dönüşmüştür.
Sayın Hacıosmanoğlu, MHK'nın mevcut yapısının futbolu adil yönetemediği açıktır ve köklü değişim şarttır. Şeffaf ve liyakate dayalı sistem kurulmalıdır. Mevcut MHK'yı görevden almak ve adaleti sağlayacak insanları göreve getirmek sizin sorumluluğunuzdadır.
Adaletin olmadığı düzen ne emeğe ne de başarıya saygı duyar. Trabzonspor olarak haksızlık karşısında hiç susmadık. Her platformda hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Türk futboluna adalet gelecek. Trabzonspor'un misyonu sadece kendi hakları için değil, Türk futbolunun temiz geleceği için de savaşmaktır."
HACIOSMANOĞLU'NDAN CEVAP BEKLİYORUZ
"Tüm yapılanlara rağmen bizi yıldıramadılar. Her geçen gün Trabzonspor camiası büyümeye devam ediyor. İşler istediğimiz gibi gitmediği için mahcubuz. Ama kötü gidiyoruz diye de bizi katletmeye kimsenin hakkı yok.
Hacıosmanoğlu'na çok önemli destek verdik kulüp olarak. Kendisi de bunları düzelteceği taahhüdüyle geldi. Kendisinden beklentimiz, bunları düzeltmesidir. Aramızda bir telefon konuşması geçti. Talebimizi ilettik. Bundan ibaret bir geri dönüş almadık. Almak için bekliyoruz. Haftaya bir ziyaretimiz olacak. Bizim eksiklerimiz vardır. Şenol Hoca ile birlikte bu mahcubiyeti gidereceğiz. Trabzonspor'un ismine yakışır sonuçları birlikte alacağız."
3 YIL İÇİNDE ÖZGÜRÜZ
BORDO-MAVİLİ kulübün başkanı, 19 aylık başkanlığı döneminde çok zorlu süreçlerden geçtiklerini belirterek, "Ekonomik anlamda ciddi kazanımlar elde ederek özellikle kamuoyunda bilinen ismiyle Bankalar Birliği'nden kulübü çıkardık. Bu sayede kulübümüzün adına yakışmayacak çok önemli sorunlardan ve problemlerden kulübümüzü kurtardık. Şu ana kadar yapılan hamlelerin inanın bir yıl sonra ne anlama geldiğini camia olarak göreceğiz. İlk gün verdiğim sözün arkasındayım. İnşallah önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor'un ekonomik anlamda özgürlüğüne kavuştuğu, akademik anlamda Avrupa kulüpleriyle yarışacak hale geldiği bir Trabzonspor olacak. Hep beraber tüm camia olarak çok önemli başarılara imza atacağımız bir üç yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
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