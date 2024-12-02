MHK başkanını görevden alın!

Trabzonspor Kulübü'nün olağan genel kurulunda, tek aday olarak seçime giren Ertuğrul Doğan, yeniden başkan seçildi. Teşekkür konuşması için kürsüye geldiğinde, hedefinde TFF vardı. İşte o açıklamalar: "Sayın Hacıosmanoğlu, MHK'nın mevcut yapısının futbolu adil yönetemediği açıktır ve köklü değişim şarttır. Şeffaf ve liyakate dayalı sistem kurulmalıdır.Adaletin olmadığı düzen ne emeğe ne de başarıya saygı duyar. Trabzonspor olarak haksızlık karşısında hiç susmadık. Her platformda hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Türk futboluna adalet gelecek."Tüm yapılanlara rağmen bizi yıldıramadılar. Her geçen gün Trabzonspor camiası büyümeye devam ediyor.Hacıosmanoğlu'na çok önemli destek verdik kulüp olarak. Kendisi de bunları düzelteceği taahhüdüyle geldi. Kendisinden beklentimiz, bunları düzeltmesidir. Aramızda bir telefon konuşması geçti. Talebimizi ilettik. Bundan ibaret bir geri dönüş almadık. Almak için bekliyoruz. Haftaya bir ziyaretimiz olacak. Bizim eksiklerimiz vardır. Şenol Hoca ile birlikte bu mahcubiyeti gidereceğiz. Trabzonspor'un ismine yakışır sonuçları birlikte alacağız."BORDO-MAVİLİ kulübün başkanı, 19 aylık başkanlığı döneminde çok zorlu süreçlerden geçtiklerini belirterek, "Ekonomik anlamda ciddi kazanımlar elde ederek özellikle kamuoyunda bilinen ismiyle Bankalar Birliği'nden kulübü çıkardık. Bu sayede kulübümüzün adına yakışmayacak çok önemli sorunlardan ve problemlerden kulübümüzü kurtardık. Şu ana kadar yapılan hamlelerin inanın bir yıl sonra ne anlama geldiğini camia olarak göreceğiz. İlk gün verdiğim sözün arkasındayım. İnşallah önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor'un ekonomik anlamda özgürlüğüne kavuştuğu, akademik anlamda Avrupa kulüpleriyle yarışacak hale geldiği bir Trabzonspor olacak. Hep beraber tüm camia olarak çok önemli başarılara imza atacağımız bir üç yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.