Montella ilk sırada

Trabzonspor’un yeni yönetimi, takımın başına gelecek ismi bu hafta karara bağlayacak. Bordo-mavililerin önceliği, Adana Demirspor’un İtalyan hocası Vincenzo Montella
Trabzonspor Yönetim Kurulu, teknik direktör belirsizliğini bugün veya yarın sonuçlandırma kararı aldı. Tüm yöneticilerin,takımın başında görmek istediği hoca konusundakigörüşleri alındı. Bu doğrultuda Fatih Terim, Vincenzo Montella, Andrea Pirlo, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan gibi isimler gündeme geldi. Önceliğin şu an Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki Vincenzo Montella'da olduğu öğrenildi. İtalyan hoca ile el sıkışılmazsa, Pirlo ve Fatih Tekke ile temas kurulacağı aktarıldı. Fatih Terim'in ise teklifi kabul etmediği bildirildi.
'GÜNDEMDE TAKIM ÇALIŞTIRAN HOCALAR DA VAR'
Konuyla ilgili SABAHSpor'a konuşan Başkan ErtuğrulDoğan, "Bu konu çok hassas.Tüm yönetim kurulu üyelerimizinonayıyla beraber yapılacak.İsim, detay verince başkatakımlarla ilgili konular ortayaçıkabilir. Teknik direktör içinaceleci davranıp hata yapmakistemiyoruz" dedi. TrabzonsporAsbaşkanı Zeyyat Kafkas da"Yarın (bugün) teknik adam konusundane şekilde devam edeceğimiziaçıklayacağız. Takımçalıştıran hocalar da gündemimizdevar. Eğer böyle bir kararçıkarsa anlaşma sezon sonunakalabilir" diye konuştu.