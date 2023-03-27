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Giriş Tarihi: 27.3.2023

Montella ilk sırada

Montella ilk sırada

Trabzonspor’un yeni yönetimi, takımın başına gelecek ismi bu hafta karara bağlayacak. Bordo-mavililerin önceliği, Adana Demirspor’un İtalyan hocası Vincenzo Montella

Trabzonspor Yönetim Kurulu, teknik direktör belirsizliğini bugün veya yarın sonuçlandırma kararı aldı. Tüm yöneticilerin, takımın başında görmek istediği hoca konusundaki görüşleri alındı. Bu doğrultuda Fatih Terim, Vincenzo Montella, Andrea Pirlo, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan gibi isimler gündeme geldi. Önceliğin şu an Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki Vincenzo Montella'da olduğu öğrenildi. İtalyan hoca ile el sıkışılmazsa, Pirlo ve Fatih Tekke ile temas kurulacağı aktarıldı. Fatih Terim'in ise teklifi kabul etmediği bildirildi.

'GÜNDEMDE TAKIM ÇALIŞTIRAN HOCALAR DA VAR'
Konuyla ilgili SABAH Spor'a konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Bu konu çok hassas. Tüm yönetim kurulu üyelerimizin onayıyla beraber yapılacak. İsim, detay verince başka takımlarla ilgili konular ortaya çıkabilir. Teknik direktör için aceleci davranıp hata yapmak istemiyoruz" dedi. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da "Yarın (bugün) teknik adam konusunda ne şekilde devam edeceğimizi açıklayacağız. Takım çalıştıran hocalar da gündemimizde var. Eğer böyle bir karar çıkarsa anlaşma sezon sonuna kalabilir" diye konuştu.

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