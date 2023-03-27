Montella ilk sırada

Trabzonspor Yönetim Kurulu, teknik direktör belirsizliğini bugün veya yarın sonuçlandırma kararı aldı.Bu doğrultuda Fatih Terim, Vincenzo Montella, Andrea Pirlo, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan gibi isimler gündeme geldi. Önceliğin şu an Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki Vincenzo Montella'da olduğu öğrenildi. İtalyan hoca ile el sıkışılmazsa, Pirlo ve Fatih Tekke ile temas kurulacağı aktarıldı. Fatih Terim'in ise teklifi kabul etmediği bildirildi.Konuyla ilgili'a konuşan Başkan ErtuğrulDoğan,dedi. TrabzonsporAsbaşkanı Zeyyat Kafkas da"Yarın (bugün) teknik adam konusundane şekilde devam edeceğimiziaçıklayacağız. Takımçalıştıran hocalar da gündemimizdevar. Eğer böyle bir kararçıkarsa anlaşma sezon sonunakalabilir" diye konuştu.