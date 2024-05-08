Moron iddiası

Gelecek sezonun kadro planlamasına yönelik çalışmalarını sürdüren Trabzonspor için Yunan basınından flaş bir iddia geldi. Sportdog'un haberine göre; bordo-mavililer, Aris forması giyen 30 yaşındaki İspanyol forvet Loren Moron'u transfer etmek istiyor. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtildi. Fırtına'nın Moron için Yunan ekibine 2-3 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli, futbolcuya ise 1.5 milyon Euro maaş ödemeye hazır olduğu bilgisi paylaşıldı