Mourinho’yu şaşkına çevirmişti

19 Ağustos 2021 tarihinde oynanan UEFA Konferans Ligi maçında sahasında Roma'ya 2-1 kaybeden Trabzonspor'da o maçtaki performansı ile göz dolduran Anthony Nwakaeme, Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho'yu da peşinden koşturmuştu. Maç içerisinde Nwakaeme'yi bir süre tutan ve ona,diye sormayı da ihmal etmemişti. Ayrıca tecrübeli teknik adam maçın ardından da Nwakaeme'yi överek, "Özellikle futbolculara yönelik bir önlem almamıştık ama Nwakaeme için değil Karsdrop ben bile onu tutmak için koşacaktım, hatta koştum bile" demişti.