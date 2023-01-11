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Giriş Tarihi: 11.1.2023

‘Mücadeleye devam’

‘Mücadeleye devam’
Trabzonsporlu taraftarlar, dün teknik direktör Abdullah Avcı'nın Trabzon'daki evinin önüne giderek ona destek mesajı verdi. Meşaleler yakan bordo- mavililer, "1,5 yılda 3 kupa aldı, biraz sefa biraz acı, herkese karşı Abdullah Avcı" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Balkona çıkan ve sevgi gösterileri karşısında duygulanan Avcı da, "Ayağınıza sağlık, ben de sizi seviyorum. Duygularınız, destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Avcı daha sonra balkondan ayrılırken, tecrübeli teknik adamın şampiyonluk kutlamaları sırasında sahneye çıkarken çalan, "Teşekkür ederim öyle baktığın için" adlı şarkıyı taraftanlar söyleyince tekrar balkona döndü ve onlara eşlik etti.

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‘Mücadeleye devam’
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