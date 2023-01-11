‘Mücadeleye devam’

Trabzonsporlu taraftarlar, dün teknik direktör Abdullah Avcı'nın Trabzon'daki evinin önüne giderek ona destek mesajı verdi. Meşaleler yakan bordo- mavililer, "1,5 yılda 3kupa aldı, biraz sefa birazacı, herkese karşı AbdullahAvcı" şeklinde tezahüratlarda bulundu. Balkona çıkan ve sevgi gösterileri karşısında duygulanan Avcı da, "Ayağınıza sağlık, ben desizi seviyorum. Duygularınız,destekleriniz için teşekkürederim. Mücadeleye devamedeceğiz" dedi. Avcı daha sonra balkondan ayrılırken, tecrübeli teknik adamın şampiyonluk kutlamaları sırasında sahneye çıkarken çalan, "Teşekkür ederim öyle baktığıniçin" adlı şarkıyı taraftanlar söyleyince tekrar balkona döndü ve onlara eşlik etti.