Mücadeleye devam

Trabzonspor, ligdeki üçüncülük konumunu korumaya devam ederken Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozdu. Kaybın yanı sıra maç sonunda çıkan olayların da oyuncuları etkilediği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise futbolcularına soyunma odasında kısa bir konuşma yaparak, ortaya koydukları performans nedeniyle kutladı. Tecrübeli çalıştırıcı,dedi.